Удалите их немедленно: какие сообщения нельзя сохранять на телефоне

Ежедневно пользователи получают десятки SMS и сообщений в чатах, но часть из них может представлять прямую угрозу для личных данных и денег. Эксперты советуют не хранить отдельные типы сообщений в смартфоне дольше, чем это действительно нужно.

Сообщения с логинами и паролями

При создании новых учетных записей некоторые сервисы могут присылать логин и пароль в SMS. Это выглядит удобно, но в случае доступа к переписке посторонний человек сможет использовать эти данные для входа в аккаунт.

Именно поэтому такие сообщения советуют не оставлять в телефоне. После получения данные лучше перенести в менеджер паролей, а само SMS удалить.

Личные переписки и частный контент

Личные сообщения, фотографии и другая чувствительная информация могут стать проблемой, если смартфон будет потерян или попадет в чужие руки. В такой ситуации приватный контент способен превратиться в инструмент давления или шантажа.

Читайте также:

Чтобы уменьшить риски, такое содержимое не советуют долго держать в открытых чатах. Более безопасным вариантом считается удаление личных сообщений или хранение их в защищенных хранилищах.

SMS с подозрительными ссылками

Отдельную опасность представляют сообщения с подозрительными ссылками. Часто именно так выглядят фишинговые атаки, когда мошенники маскируют SMS под срочные сообщения от банков, служб доставки или других сервисов.

В таких случаях лучше не открывать сообщение глубже, не переходить по ссылкам и сразу удалять его.

Ссылки для входа в аккаунты

Некоторые сервисы присылают специальные ссылки для входа в аккаунт. Если такой адрес нужен для авторизации, его советуют сначала сохранить в безопасном месте, которое защищено паролем, а затем удалить само сообщение.

Такой подход помогает уменьшить риск того, что кто-то получит доступ к аккаунту через переписку в телефоне.

Банковские SMS с остатком средств

Отдельно специалисты советуют обращать внимание на банковские сообщения. Если одноразовые коды подтверждения еще можно оставлять, потому что они действуют лишь короткое время, то SMS с остатком средств и частью реквизитов счета лучше не сохранять.

В случае потери смартфона такая информация может дать мошенникам дополнительные подсказки о финансовом состоянии владельца и его банковские данные. Именно поэтому подобные сообщения рекомендуют удалять сразу после просмотра.

Ранее Новини.LIVE писали, что звонки с незнакомых номеров все чаще вызывают настороженность, ведь за ними могут стоять как обычные абоненты, так и мошенники. В то же время в части случаев такой номер можно проверить еще до разговоров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что молчаливые звонки с неизвестных номеров не всегда являются случайными и в отдельных случаях могут быть частью мошеннической схемы по проверке активных абонентов. Если человек отвечает на такой вызов, его номер могут обозначить как действительный и впоследствии использовать для следующих этапов навязчивого или мошеннического обзвона.