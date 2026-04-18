Чому варто перейти на кнопковий телефон у 2026 році: 3 причини покинути Android

У багатьох користувачів з часом з'являється бажання менше залежати від смартфона, але повністю відмовлятися від технологій вони не хочуть. Саме тому кнопкові телефони, зокрема моделі на Android, знову починають привертати увагу тих, хто шукає простіший формат користування.

Про три причини, чому варто перейти на кнопковий телефон, пише редакція Новини.LIVE.

Довша автономність

Однією з головних причин інтересу до кнопкових телефонів залишається автономність. Навіть моделі з розширеним набором функцій споживають значно менше енергії, ніж сучасні смартфони. У них немає великих дисплеїв із високою частотою оновлення, вимогливого програмного забезпечення та постійного навантаження від застосунків.

Тривалість роботи без підзарядки залежить від конкретної моделі, однак у будь-якому разі заряджати такий телефон доводиться набагато рідше. Одні пристрої можуть працювати кілька днів, інші — майже тиждень на одному заряді.

Компактні розміри

Ще одна перевага — компактність. Якщо сучасні смартфони щороку стають дедалі більшими і вже не завжди зручно вміщаються в кишені, то кнопкові телефони позбавлені цієї проблеми. Вони займають менше місця, зручніше лежать у руці й не заважають у повсякденному користуванні, зокрема під час прогулянки чи пробіжки.

Менше відстеження активності

Окремо увагу варто звернути і на питання приватності. Смартфони давно стали пристроями, які збирають багато інформації про дії користувача, його інтереси та звички. Кнопкові телефони в цьому плані значно простіші.

Хоча деякі з них на Android усе ще підтримують окремі месенджери, вони все одно не мають більшості популярних застосунків, які активно відстежують поведінку користувача. Саме тому такі пристрої можуть розкривати про власника набагато менше, ніж звичайний смартфон. Вони не зберігають настільки широкий цифровий слід, не знають стільки про пересування, читання, покупки чи повсякденні дії користувача.

Раніше Новини.LIVE писали, що повільна бездротова зарядка iPhone нерідко пояснюється не проблемами самого смартфона, а невідповідним адаптером живлення чи кабелем. Навіть якщо зарядний майданчик формально підтримує вищу потужність, слабший блок живлення здатен суттєво знизити реальну швидкість заряджання й перетворити зручний сценарій на затяжний процес.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році ринок Android-смартфонів дедалі помітніше зміщується в бік великих дисплеїв, 120-герцових екранів і конфігурацій із 8-12 ГБ оперативної пам'яті. Нове дослідження AnTuTu показало, що компактні моделі майже зникли з масового сегмента, а фактичним базовим стандартом стали пристрої з 256 ГБ вбудованої пам'яті та екранами понад 6,7 дюйма.