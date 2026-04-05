Как распознать телефонных мошенников: услышав эти фразы, бросайте трубку

Телефонных мошенников часто можно узнать не только по странному номеру или подозрительному тону, но и по типичным фразам, которые они повторяют в различных схемах. Если во время разговора звучит хотя бы одна из них, продолжать диалог не стоит.

"На ваше имя пытаются оформить кредит"

Одна из самых распространенных схем строится на страхе. Человеку говорят, что кто-то прямо сейчас хочет оформить на него кредит или получить доступ к его деньгам, и из-за этого нужно немедленно действовать.

Именно в этот момент мошенники пытаются заставить жертву спешить, не давая времени спокойно подумать. Далее они переходят к требованиям назвать данные карты, коды или перевести средства. В таких случаях разговор лучше не продолжать.

"Срок действия вашей SIM-карты или договора заканчивается"

Еще одна типичная схема связана с якобы проблемами с SIM-картой или договором с мобильным оператором. Человеку сообщают, что номер надо срочно "продлить" или "переоформить".

Обычно после этого просят продиктовать код из SMS, который якобы нужен для активации. На самом деле именно этот код и открывает доступ к аккаунту или номеру, поэтому после таких слов разговор лучше сразу завершать.

"Кто-то пытается войти в ваш аккаунт"

Мошенники также любят играть на теме взлома аккаунтов. Они могут говорить, что кто-то пытается войти в ваш профиль, например, в важном сервисе или приложении, и поэтому нужно срочно что-то подтвердить.

Расчет опять тот же — заставить человека нервничать и действовать без лишних вопросов. Если подобную информацию сообщает неизвестный по телефону, это уже серьезный повод сразу положить трубку.

"Мы заметили подозрительную активность на вашем счете"

Очень часто мошенники представляются работниками банка и сообщают о якобы подозрительных операциях или угрозе для счета. После этого они пытаются выведать финансовые данные или подтолкнуть к быстрым действиям.

В такой схеме главная цель — убедить человека, что он должен немедленно спасать свои деньги. Именно поэтому подобная фраза должна сразу настораживать, особенно если собеседник начинает требовать коды, реквизиты или другие конфиденциальные данные.

"Этот разговор конфиденциальный, никому о нем не говорите"

Когда во время звонка начинают запрещать кому-то рассказывать о разговоре, это один из самых тревожных признаков. Мошенникам важно, чтобы жертва не успела посоветоваться с близкими или просто не услышала со стороны, что ее обманывают.

Именно поэтому они могут выдавать себя за работников банка, полиции или других структур и даже пугать ответственностью за разглашение "секретной информации". Если собеседник настаивает на такой секретности, это очень похоже на попытку манипуляции.

"Нужно перевести деньги на безопасный счет"

Финальный этап многих мошеннических сценариев — требование перевести деньги на "защищенный", "резервный" или "безопасный" счет. Звучит это так, будто человеку предлагают спасти свои же средства, но на самом деле речь идет о переводе денег самим мошенникам.

Именно эта фраза является одной из самых опасных, потому что после нее злоумышленники уже пытаются непосредственно вывести средства. Если в разговоре появляется такое требование, трубку нужно класть немедленно.

Когда надо завершать разговор без колебаний

Все эти фразы объединяет одно: они создают панику, давят на страх и заставляют человека действовать быстро. Именно на это и рассчитаны телефонные мошенники.

Поэтому если во время звонка звучит что-то о кредите, подозрительной активности, окончании действия SIM-карты, конфиденциальности разговора или "безопасном счете", лучшая реакция — сразу прекратить разговор.

