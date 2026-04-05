Як розпізнати телефонних шахраїв: почувши ці фрази, кидайте слухавку

Людина у капюшоні з телефоном та смартфон в руках. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Телефонних шахраїв часто можна впізнати не лише за дивним номером чи підозрілим тоном, а й за типовими фразами, які вони повторюють у різних схемах. Якщо під час розмови звучить бодай одна з них, продовжувати діалог не варто.

Про те, після яких фраз потрібно терміново кидати слухавку, пише редакція Новини.LIVE.

"На ваше ім'я намагаються оформити кредит"

Одна з найпоширеніших схем будується на страху. Людині кажуть, що хтось просто зараз хоче оформити на неї кредит або дістати доступ до її грошей, і через це потрібно негайно діяти.

Саме в цей момент шахраї намагаються змусити жертву поспішати, не даючи часу спокійно подумати. Далі вони переходять до вимог назвати дані картки, коди або переказати кошти. У таких випадках розмову краще не продовжувати.

"Термін дії вашої SIM-карти або договору закінчується"

Ще одна типова схема пов'язана з нібито проблемами із SIM-картою або договором із мобільним оператором. Людині повідомляють, що номер треба терміново "продовжити" або "переоформити".

Читайте також:

Зазвичай після цього просять продиктувати код із SMS, який начебто потрібен для активації. Насправді саме цей код і відкриває доступ до акаунта або номера, тому після таких слів розмову краще одразу завершувати.

"Хтось намагається увійти у ваш акаунт"

Шахраї також люблять грати на темі зламу акаунтів. Вони можуть говорити, що хтось намагається увійти у ваш профіль, наприклад, у важливому сервісі чи застосунку, і через це потрібно терміново щось підтвердити.

Розрахунок знову той самий — змусити людину нервувати й діяти без зайвих запитань. Якщо подібну інформацію повідомляє невідомий телефоном, це вже серйозний привід одразу покласти слухавку.

"Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку"

Дуже часто шахраї представляються працівниками банку і повідомляють про нібито підозрілі операції або загрозу для рахунку. Після цього вони намагаються вивідати фінансові дані або підштовхнути до швидких дій.

У такій схемі головна мета — переконати людину, що вона має негайно рятувати свої гроші. Саме тому подібна фраза повинна одразу насторожувати, особливо якщо співрозмовник починає вимагати коди, реквізити або інші конфіденційні дані.

"Ця розмова конфіденційна, нікому про неї не кажіть"

Коли під час дзвінка починають забороняти комусь розповідати про розмову, це одна з найбільш тривожних ознак. Шахраям важливо, щоб жертва не встигла порадитися з близькими або просто не почула збоку, що її обманюють.

Саме тому вони можуть видавати себе за працівників банку, поліції чи інших структур і навіть лякати відповідальністю за розголошення "секретної інформації". Якщо співрозмовник наполягає на такій таємності, це дуже схоже на спробу маніпуляції.

"Потрібно переказати гроші на безпечний рахунок"

Фінальний етап багатьох шахрайських сценаріїв — вимога перевести гроші на "захищений", "резервний" або "безпечний" рахунок. Звучить це так, ніби людині пропонують урятувати свої ж кошти, але насправді йдеться про переказ грошей самим шахраям.

Саме ця фраза є однією з найнебезпечніших, бо після неї зловмисники вже намагаються безпосередньо вивести кошти. Якщо в розмові з'являється така вимога, слухавку потрібно класти негайно.

Коли треба завершувати розмову без вагань

Усі ці фрази об'єднує одне: вони створюють паніку, тиснуть на страх і змушують людину діяти швидко. Саме на це й розраховані телефонні шахраї.

Тому якщо під час дзвінка звучить щось про кредит, підозрілу активність, закінчення дії SIM-карти, конфіденційність розмови або "безпечний рахунок", найкраща реакція — одразу припинити розмову.

