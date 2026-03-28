Вони небезпечні для телефону: які SMS краще одразу видаляти

Деякі повідомлення на смартфоні можуть становити реальну загрозу для особистих даних, акаунтів і грошей, якщо потраплять у чужі руки. Найбільший ризик несуть SMS, у яких зберігаються дані для входу, банківська інформація, підозрілі посилання або приватний контент.

Про те, які повідомлення варто видаляти, пише ТСН.

Повідомлення з логінами та паролями

Окремі сервіси досі надсилають дані для входу у вигляді SMS. З погляду зручності це має простий вигляд, але з погляду безпеки такі повідомлення вважаються вразливими, бо доступ до них відкриває прямий шлях до акаунта.

Саме тому логіни й паролі не варто залишати в історії повідомлень. Якщо така інформація надійшла, її краще одразу перенести в захищене місце, а саме SMS видалити.

Особисті листування та чутливий контент

Приватні повідомлення, фото та інша особиста інформація теж можуть стати проблемою, якщо телефон буде втрачено або він опиниться в чужих руках. У такому випадку листування легко перетворюється на інструмент тиску, шантажу або зловживань.

Через це особливо чутливий контент не варто роками зберігати у відкритих чатах. Чим менше таких матеріалів лишається в месенджерах і SMS, тим нижчий ризик у разі втрати пристрою.

SMS із підозрілими посиланнями

Окрему категорію ризику становлять повідомлення з невідомими або підозрілими лінками. Саме так часто працюють фішингові атаки, коли користувача намагаються змусити перейти на підроблений сайт банку, служби доставки чи іншого сервісу.

Такі SMS краще не зберігати взагалі. Якщо повідомлення має підозрілий вигляд, його безпечніше одразу видалити, не відкриваючи вкладені посилання.

Посилання для входу в акаунт

Деякі сервіси надсилають спеціальні одноразові лінки для авторизації. Вони зручні, але сам факт, що в повідомленні лежить готовий шлях до входу в кабінет, уже робить його потенційно небезпечним.

Після використання таке повідомлення не варто лишати в телефоні. Якщо доступ до акаунта все ж потрібно зберегти, безпечніше робити це не через старі SMS, а через захищені інструменти зберігання.

Банківські SMS про баланс і реквізити

Одноразові коди підтвердження зазвичай живуть дуже недовго, тому їхній ризик обмежений у часі. Але повідомлення із залишком коштів, останніми цифрами картки чи іншими деталями рахунку можуть дати шахраям додаткові підказки.

Саме тому банківські SMS з інформацією про баланс або реквізити краще не накопичувати. Після перегляду їх доцільно видаляти, щоб не залишати зайвий слід фінансових даних у телефоні.

Додатковий ризик для приватності смартфона пов'язаний не лише зі збереженими повідомленнями, а й із фоновими голосовими функціями. На Android-пристроях сервіси Google можуть залишатися активними, якщо ввімкнено розпізнавання команди "Окей, Google".

Схожі питання конфіденційності стосуються й іншої розумної техніки, яку користувачі часто недооцінюють. Наприклад, смарттелевізори Samsung на Tizen під час первинного налаштування можуть мати активні параметри збору даних про перегляд, голосові команди та історію контенту.