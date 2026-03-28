Они опасны для телефона: какие SMS лучше сразу удалять

Они опасны для телефона: какие SMS лучше сразу удалять

Дата публикации 28 марта 2026 06:32
Мессенджеры и мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые сообщения на смартфоне могут представлять реальную угрозу для личных данных, аккаунтов и денег, если попадут в чужие руки. Наибольший риск несут SMS, в которых хранятся данные для входа, банковская информация, подозрительные ссылки или приватный контент.

О том, какие сообщения стоит удалять, пишет ТСН.

Сообщения с логинами и паролями

Отдельные сервисы до сих пор присылают данные для входа в виде SMS. С точки зрения удобства это выглядит просто, но с точки зрения безопасности такие сообщения считаются уязвимыми, потому что доступ к ним открывает прямой путь к аккаунту.

Именно поэтому логины и пароли не стоит оставлять в истории сообщений. Если такая информация поступила, ее лучше сразу перенести в защищенное место, а именно SMS удалить.

Личные переписки и чувствительный контент

Частные сообщения, фото и другая личная информация тоже могут стать проблемой, если телефон будет потерян или окажется в чужих руках. В таком случае переписка легко превращается в инструмент давления, шантажа или злоупотреблений.

Поэтому особо чувствительный контент не стоит годами хранить в открытых чатах. Чем меньше таких материалов остается в мессенджерах и SMS, тем ниже риск в случае потери устройства.

SMS с подозрительными ссылками

Отдельную категорию риска составляют сообщения с неизвестными или подозрительными ссылками. Именно так часто работают фишинговые атаки, когда пользователя пытаются заставить перейти на поддельный сайт банка, службы доставки или другого сервиса.

Такие SMS лучше не сохранять вообще. Если сообщение имеет подозрительный вид, его безопаснее сразу удалить, не открывая вложенные ссылки.

Ссылка для входа в аккаунт

Некоторые сервисы присылают специальные одноразовые ссылки для авторизации. Они удобны, но сам факт, что в сообщении лежит готовый путь к входу в кабинет, уже делает его потенциально опасным.

После использования такое сообщение не стоит оставлять в телефоне. Если доступ к аккаунту все же нужно сохранить, безопаснее делать это не через старые SMS, а через защищенные инструменты хранения.

Банковские SMS о балансе и реквизитах

Одноразовые коды подтверждения обычно живут очень недолго, поэтому их риск ограничен во времени. Но сообщения с остатком средств, последними цифрами карты или другими деталями счета могут дать мошенникам дополнительные подсказки.

Именно поэтому банковские SMS с информацией о балансе или реквизитах лучше не накапливать. После просмотра их целесообразно удалять, чтобы не оставлять лишний след финансовых данных в телефоне.

Дополнительный риск для приватности смартфона связан не только с сохраненными сообщениями, но и с фоновыми голосовыми функциями. На Android-устройствах сервисы Google могут оставаться активными, если включено распознавание команды "Окей, Google".

Похожие вопросы конфиденциальности касаются и другой умной техники, которую пользователи часто недооценивают. Например, смарттелевизоры Samsung на Tizen при первичной настройке могут иметь активные параметры сбора данных о просмотре, голосовые команды и историю контента.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
