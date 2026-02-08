Видаліть їх негайно — які повідомлення не можна зберігати на телефоні

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Щодня на телефон приходять десятки SMS і повідомлень у чатах, але частина з них може становити реальну загрозу для ваших даних і грошей. Деякі типи повідомлень краще не зберігати — їх безпечніше видаляти одразу після прочитання.

Про це пише ТСН.

Які повідомлення варто прибирати з телефона без зволікань

Кіберзлочинці все частіше полюють не лише на паролі, а й на дрібні фрагменти інформації зі смартфона. Коли телефон губиться або потрапляє до чужих рук, навіть "звичайне" повідомлення може допомогти зламати акаунт або отримати доступ до коштів.

Найризикованіші — SMS, у яких зберігаються логіни та паролі. Деякі сервіси надсилають ці дані під час реєстрації або відновлення доступу. Це зручно, але небезпечно: достатньо відкрити листування — і вхід до акаунта майже гарантований. Краще одразу перенести такі дані в менеджер паролів і стерти повідомлення.

Не менш вразлива категорія — приватні листування, фото та інша чутлива інформація. У разі втрати смартфона або крадіжки такі матеріали можуть стати інструментом шантажу. Щоб зменшити ризики, особистий контент варто видаляти або зберігати в зашифрованих сховищах, а не залишати у відкритих чатах.

Окрему небезпеку становлять SMS із підозрілими посиланнями. Фішингові атаки часто маскуються під "термінові" повідомлення нібито від банку чи сервісної служби. Найкраща тактика — не відкривати такі SMS і не натискати на лінки, а одразу видаляти їх.

Так само обережно варто поводитися з повідомленнями, що містять посилання для входу в акаунти. Деякі сервіси надсилають одноразові або багаторазові лінки для авторизації: якщо ними скористається хтось інший, доступ до кабінету може опинитися під загрозою. Якщо посилання потрібно зберегти, краще перенести його в захищене місце з паролем і прибрати повідомлення з чату або SMS.

Ще один тип — банківські SMS про баланс і дані рахунку. Одноразові коди підтвердження можна не видаляти одразу, бо вони діють кілька хвилин. Натомість повідомлення із залишком коштів та останніми цифрами рахунку здатні допомогти шахраям у разі втрати телефону, тож їх доцільно стирати після перегляду.

Нагадаємо, зробити фото паспорта для рієлтора, зберегти скриншот із номером банківської картки або записати ІПН у нотатках давно стало звичною частиною повсякденного користування смартфоном. Водночас разом зі зручністю пристрій поступово перетворюється на сховище конфіденційної інформації, до якої можуть отримати доступ як сторонні сервіси, так і зловмисники.

