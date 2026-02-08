Удалите их немедленно — какие сообщения нельзя сохранять на телефоне

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Ежедневно на телефон приходят десятки SMS и сообщений в чатах, но часть из них может представлять реальную угрозу для ваших данных и денег. Некоторые типы сообщений лучше не сохранять — их безопаснее удалять сразу после прочтения.

Об этом пишет ТСН.

Какие сообщения стоит убирать с телефона без промедлений

Киберпреступники все чаще охотятся не только на пароли, но и на мелкие фрагменты информации со смартфона. Когда телефон теряется или попадает в чужие руки, даже "обычное" сообщение может помочь взломать аккаунт или получить доступ к средствам.

Самые рискованные — SMS, в которых хранятся логины и пароли. Некоторые сервисы присылают эти данные при регистрации или восстановлении доступа. Это удобно, но опасно: достаточно открыть переписку — и вход в аккаунт почти гарантирован. Лучше сразу перенести такие данные в менеджер паролей и стереть сообщения.

Не менее уязвимая категория — личные переписки, фото и другая чувствительная информация. В случае потери смартфона или кражи такие материалы могут стать инструментом шантажа. Чтобы уменьшить риски, личный контент стоит удалять или хранить в зашифрованных хранилищах, а не оставлять в открытых чатах.

Отдельную опасность представляют SMS с подозрительными ссылками. Фишинговые атаки часто маскируются под "срочные" сообщения якобы от банка или сервисной службы. Лучшая тактика — не открывать такие SMS и не нажимать на ссылки, а сразу удалять их.

Так же осторожно следует обращаться с сообщениями, содержащими ссылки для входа в аккаунты. Некоторые сервисы присылают одноразовые или многоразовые ссылки для авторизации: если ими воспользуется кто-то другой, доступ к кабинету может оказаться под угрозой. Если ссылку нужно сохранить, лучше перенести ее в защищенное место с паролем и убрать сообщение из чата или SMS.

Еще один тип — банковские SMS о балансе и данных счета. Одноразовые коды подтверждения можно не удалять сразу, потому что они действуют несколько минут. Зато сообщения с остатком средств и последними цифрами счета способны помочь мошенникам в случае потери телефона, поэтому их целесообразно стирать после просмотра.

