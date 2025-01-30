Vodafone здійснив перший у світі відеодзвінок із космосу через 4G і 5G — як це було

Люди біля магазину Vodafone. Фото: Phil Noble/REUTERS

Vodafone досяг важливої віхи, провівши перший у світі відеодзвінок із космосу, використовуючи стандартні смартфони 4G та 5G. Цей прорив став можливим завдяки супутниковим технологіям, які дозволяють забезпечити зв’язок у регіонах без традиційного мобільного покриття.

Про це пише FoneArena.

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На відміну від класичних супутникових сервісів, ця технологія не вимагає використання супутникових телефонів, зовнішніх антен чи спеціальних терміналів. Вона працює аналогічно наявним мобільним мережам 4G та 5G, дозволяючи смартфонам безперешкодно перемикатися між супутниковим і наземним покриттям.

Перший у світі відеодзвінок із космосу відбувся через новий шлюз зв'язку Vodafone, що працює з супутниками BlueBird від AST SpaceMobile. Інженер Vodafone Роуен Чесмер зателефонував із гірської місцевості в Уельсі, де раніше не було мобільного інтернету, керівниці Vodafone Group Маргериті Делла Валле.

Ця супутникова технологія, що працює на низькій навколоземній орбіті, розширює можливості наземних мереж Vodafone. Вона стала першим у світі супутниковим інтернетом, що напряму підключається до звичайних 4G та 5G смартфонів. Це гарантує стабільний зв'язок у важкодоступних місцях, таких як гори, відкриті моря та сільські райони, де інші мобільні чи стаціонарні сервіси недоступні.

Цей прорив відбувся через 40 років після першого мобільного дзвінка у Великій Британії, який Vodafone здійснив 1 січня 1985 року. Пряма інтеграція супутникової технології з мобільною та оптоволоконною інфраструктурою Vodafone забезпечує безперебійний зв’язок без потреби у додаткових пристроях чи ручному перемиканні мереж.

Нагадаємо, однією з найновіших технологій у сучасних смартфонах є супутниковий зв'язок. Ця функція може стати особливо корисною для тих, хто проживає у віддалених районах, де немає мобільного покриття.

Також ми писали, що Apple таємно співпрацювала зі SpaceX, щоб інтегрувати у свої смартфони підтримку супутникової мережі Starlink. Користувачі можуть отримати альтернативний спосіб зв'язку там, де немає стабільної мобільної мережі.