Vodafone совершил первый в мире видеозвонок из космоса через 4G и 5G — как это было

Люди возле магазина Vodafone. Фото: Phil Noble/REUTERS

Vodafone достиг важной вехи, проведя первый в мире видеозвонок из космоса, используя стандартные смартфоны 4G и 5G. Этот прорыв стал возможным благодаря спутниковым технологиям, которые позволяют обеспечить связь в регионах без традиционного мобильного покрытия.

Об этом пишет FoneArena.

Читайте также:

Исторический видеозвонок через спутниковую связь

В отличие от классических спутниковых сервисов, эта технология не требует использования спутниковых телефонов, внешних антенн или специальных терминалов. Она работает аналогично существующим мобильным сетям 4G и 5G, позволяя смартфонам беспрепятственно переключаться между спутниковым и наземным покрытием.

Первый в мире видеозвонок из космоса состоялся через новый шлюз связи Vodafone, работающий со спутниками BlueBird от AST SpaceMobile. Инженер Vodafone Роуэн Чесмер позвонил из горной местности в Уэльсе, где раньше не было мобильного интернета, руководительнице Vodafone Group Маргерите Делла Валле.

Эта спутниковая технология, работающая на низкой околоземной орбите, расширяет возможности наземных сетей Vodafone. Она стала первым в мире спутниковым интернетом, напрямую подключаемым к обычным 4G и 5G смартфонам. Это гарантирует стабильную связь в труднодоступных местах, таких как горы, открытые моря и сельские районы, где другие мобильные или стационарные сервисы недоступны.

Этот прорыв произошел спустя 40 лет после первого мобильного звонка в Великобритании, который Vodafone совершил 1 января 1985 года. Прямая интеграция спутниковой технологии с мобильной и оптоволоконной инфраструктурой Vodafone обеспечивает бесперебойную связь без необходимости в дополнительных устройствах или ручном переключении сетей.

Напомним, одной из новейших технологий в современных смартфонах является спутниковая связь. Эта функция может стать особенно полезной для тех, кто проживает в отдаленных районах, где нет мобильного покрытия.

Также мы писали, что Apple тайно сотрудничала со SpaceX, чтобы интегрировать в свои смартфоны поддержку спутниковой сети Starlink. Пользователи могут получить альтернативный способ связи там, где нет стабильной мобильной сети.