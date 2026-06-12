Користувачі iPhone все частіше віддають перевагу Android: 8 причин

Смартфони Apple iPhone на iOS та Google Pixel на Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Деякі власники iPhone переходять на Android через обмеження iOS, вищу ціну смартфонів Apple та нестачу окремих функцій. Серед найчастіших причин називають ширшу кастомізацію, дешевші моделі, зручнішу клавіатуру, фізичні SIM-карти, додаткові роз'єми та складні формфактори.

Про те, чому користувачі iPhone переходять на Android, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Android дає більше можливостей для налаштування

Однією з найстаріших причин переходу з iPhone на Android залишається кастомізація. Користувачі Android можуть змінювати більше елементів інтерфейсу й підлаштовувати смартфон під себе.

На iPhone можливості персоналізації стали ширшими після появи віджетів в iOS 14 та налаштувань екрана блокування в iOS 16. Але Android досі пропонує більше варіантів.

Android-смартфони можуть бути значно дешевшими

Ціна — ще одна причина, через яку частина користувачів відмовляється від iPhone. Найдоступніші нові моделі Apple усе одно коштують помітно дорожче за багато Android-смартфонів.

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На Android є значно ширший вибір пристроїв у різних цінових категоріях. Деякі моделі можуть коштувати менш як 100 доларів, тоді як інші конкурують із флагманами Apple або навіть перевищують їх за ціною.

Клавіатура iPhone не всіх влаштовує

Користувачі iPhone та iPad часто скаржаться на стандартну клавіатуру iOS. Серед претензій — не завжди зручне введення свайпом, проблеми з автозаміною, розташування пунктуації та робота скорочень.

Деякі користувачі намагаються вирішити це сторонніми клавіатурами від Google або Microsoft, але для інших простішим варіантом стає перехід на Android, де стандартна клавіатура Google сприймається зручнішою.

Частині користувачів потрібні фізичні SIM-карти

У США сучасні iPhone більше не мають слота для фізичної SIM-карти й працюють через eSIM. Для частини користувачів це зручно, але не всім підходить такий формат.

Фізичні SIM-карти часто вважають зручнішими під час подорожей. Деякі користувачі також скаржаться на ненадійну роботу eSIM у певних операторів.

Через це частина власників iPhone розглядає Android-смартфони зі звичайним SIM-слотом або навіть імпортні iPhone з інших ринків, де фізична SIM-карта все ще підтримується.

Деяким потрібні роз’єми та слоти, яких немає в iPhone

В iPhone ніколи не було слота для microSD, а роз'єм 3,5 мм для навушників Apple прибрала ще в iPhone 7. Для частини користувачів це стало ще одним аргументом на користь Android.

Слот microSD дозволяє розширити пам'ять смартфона, що корисно для зберігання фото, відео та великих файлів. Роз'єм для навушників дає змогу користуватися дротовим аудіо без перехідників.

Android спрощує встановлення застосунків не з офіційного магазину

Ще одна причина переходу — простіше встановлення застосунків зі сторонніх джерел. На iPhone Apple суттєво обмежує sideloading і не дозволяє легко встановлювати програми поза App Store у більшості регіонів.

На Android сторонні магазини й встановлення APK-файлів доступні значно простіше. Саме це часто називають однією з переваг Android над iOS.

Користувачам бракує системної кнопки "Назад"

На Android є системна дія "Назад", яка працює незалежно від застосунку. Це може бути кнопка на навігаційній панелі або жест, якщо користувач обрав керування жестами.

На iPhone такої універсальної кнопки немає. Окремі застосунки мають власні способи повернення назад, але вони можуть працювати по-різному.

Android пропонує більше різних формфакторів

iPhone досі доступний лише у класичному форматі смартфона-моноблока. Розміри моделей можуть відрізнятися, але загальна форма залишається майже однаковою.

На Android вибір значно ширший. Користувачі можуть купити розкладні смартфони у форматі "книжки", компактні фліпи або моделі з кількома згинами.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android-смартфонах часто є заздалегідь встановлені програми, якими користувач майже ніколи не користується. Такі застосунки можуть займати пам'ять, працювати у фоні, швидше розряджати батарею та поступово сповільнювати роботу телефона.

Також Новини.LIVE розповідали, що кожен Android-смартфон має визначений період офіційної підтримки, після якого виробник припиняє випускати оновлення системи та безпеки. Сам телефон не перестане працювати одразу, однак без регулярних патчів він поступово стає менш захищеним перед новими загрозами.