Пользователи iPhone всё чаще отдают предпочтение Android: 8 причин

Смартфоны Apple iPhone на iOS и Google Pixel на Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Некоторые владельцы iPhone переходят на Android из-за ограничений iOS, более высокой цены на смартфоны Apple и отсутствия отдельных функций. Среди наиболее частых причин называют более широкую кастомизацию, более дешевые модели, более удобную клавиатуру, физические SIM-карты, дополнительные разъемы и складные форм-факторы.

О том, почему пользователи iPhone переходят на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Android дает больше возможностей для настройки

Одной из самых давних причин перехода с iPhone на Android остается кастомизация. Пользователи Android могут изменять больше элементов интерфейса и подстраивать смартфон под себя.

На iPhone возможности персонализации расширились после появления виджетов в iOS 14 и настроек экрана блокировки в iOS 16. Но Android по-прежнему предлагает больше вариантов.

Android-смартфоны могут быть значительно дешевле

Цена — еще одна причина, по которой часть пользователей отказывается от iPhone. Самые доступные новые модели Apple все равно стоят заметно дороже многих Android-смартфонов.

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На Android гораздо шире выбор устройств в разных ценовых категориях. Некоторые модели могут стоить менее 100 долларов, тогда как другие конкурируют с флагманами Apple или даже превосходят их по цене.

Клавиатура iPhone не всех устраивает

Пользователи iPhone и iPad часто жалуются на стандартную клавиатуру iOS. Среди претензий — не всегда удобный ввод свайпом, проблемы с автозаменой, расположение знаков препинания и работа сокращений.

Некоторые пользователи пытаются решить эту проблему с помощью сторонних клавиатур от Google или Microsoft, но для других более простым вариантом становится переход на Android, где стандартная клавиатура Google воспринимается как более удобная.

Части пользователей нужны физические SIM-карты

В США современные iPhone больше не имеют слота для физической SIM-карты и работают через eSIM. Для части пользователей это удобно, но не всем подходит такой формат.

Физические SIM-карты часто считаются более удобными во время путешествий. Некоторые пользователи также жалуются на ненадежную работу eSIM у определенных операторов.

Из-за этого часть владельцев iPhone рассматривает Android-смартфоны с обычным SIM-слотом или даже импортные iPhone с других рынков, где физическая SIM-карта все еще поддерживается.

Некоторым нужны разъемы и слоты, которых нет в iPhone

В iPhone никогда не было слота для microSD, а разъем 3,5 мм для наушников Apple убрала еще в iPhone 7. Для части пользователей это стало еще одним аргументом в пользу Android.

Слот microSD позволяет расширить память смартфона, что полезно для хранения фото, видео и больших файлов. Разъем для наушников позволяет пользоваться проводным аудио без переходников.

Android упрощает установку приложений не из официального магазина

Еще одна причина перехода — более простая установка приложений из сторонних источников. На iPhone Apple существенно ограничивает sideloading и не позволяет легко устанавливать приложения вне App Store в большинстве регионов.

На Android сторонние магазины и установка APK-файлов доступны гораздо проще. Именно это часто называют одним из преимуществ Android перед iOS.

Пользователям не хватает системной кнопки "Назад"

На Android есть системное действие "Назад", которое работает независимо от приложения. Это может быть кнопка на навигационной панели или жест, если пользователь выбрал управление жестами.

На iPhone такой универсальной кнопки нет. Отдельные приложения имеют собственные способы возврата назад, но они могут работать по-разному.

Android предлагает больше различных форм-факторов

iPhone до сих пор доступен только в классическом формате смартфона-моноблока. Размеры моделей могут отличаться, но общая форма остается почти одинаковой.

На Android выбор значительно шире. Пользователи могут купить раскладные смартфоны в формате "книжки", компактные флипы или модели с несколькими сгибами.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android-смартфонах часто есть предустановленные приложения, которыми пользователь почти никогда не пользуется. Такие приложения могут занимать память, работать в фоновом режиме, быстрее разряжать батарею и постепенно замедлять работу телефона.

Также Новини.LIVE рассказывали, что каждый Android-смартфон имеет определенный период официальной поддержки, после которого производитель прекращает выпускать обновления системы и безопасности. Сам телефон не перестанет работать сразу, однако без регулярных патчей он постепенно становится менее защищенным перед новыми угрозами.