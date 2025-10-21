iPhone 17 втрачає зв'язок і Wi-Fi — масові скарги користувачів після старту продажів

Смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Нові iPhone 17 отримали теплі відгуки від оглядачів, але хвиля скарг від користувачів зіпсувала старт лінійки. Йдеться про масові збої стільникового зв'язку та Wi-Fi, які проявляються у різних країнах і в різних операторів.

Про це пише SlashGear.

Що відомо зараз

Запуски iPhone 17 виявилися "змішаними": попри потужні камери та продуктивність, власники повідомляють про втрату сигналу, обриви дзвінків, збої з надсиланням повідомлень і труднощі з підключенням навіть там, де інші смартфони працюють стабільно. За словами частини користувачів, Wi-Fi може "відвалюватися" одразу після розблокування.

Проблема, видається, не прив'язана до конкретного оператора, деякі клієнти стверджують, що служба підтримки Apple вже визнає існування збою; в окремих випадках пропонували повернення пристрою.

Перед цим на старті продажів обговорювали "scratch-gate": скарги на легкі подряпини алюмінієвого корпусу, які в Apple списували на потертості від MagSafe-підставок. Тепер же головний біль — саме зв'язок.

Точну причину наразі не названо. У всієї лінійки iPhone 17 — оновлена антена та перший фірмовий чип бездротового зв'язку Apple N1, паралельно iOS 26 принесла великий візуальний редизайн, що неминуче супроводжується "дитячими хворобами". Малоймовірно, що винен модем Snapdragon X80: у Galaxy S25 із тим самим модемом подібних багів масово не фіксували.

Ознака на користь "заліза чи софту" поки що схиляється до програмної частини: бета-версія iOS 26.1 вже допомогла принаймні одному користувачеві, повністю усунувши проблеми зі зв'язком.

Що робити власникам iPhone 17

Перший крок — звичайне перезавантаження: воно не всім допомагає, але іноді знімає симптоми. Як крайній варіант доступне повне скидання налаштувань, однак перед цим варто зробити резервну копію, аби не втратити дані.

Найпрагматичніша порада — дочекатися найближчого оновлення iOS: перші патчі після великих релізів зазвичай спрямовані саме на виправлення критичних багів. Якщо прошивка не допоможе, зверніться до підтримки Apple — за повідомленнями користувачів, компанія вже в курсі проблеми і допомагає з її вирішенням.

Нагадаємо, власники нових iPhone 17 Pro почали повідомляти про несподівану зміну відтінку корпусу — з помаранчевого на рожевий. Зміна кольору відбувається поступово, без будь-якого зовнішнього впливу чи контакту з агресивними речовинами.

Також ми писали, що деякі власники iPhone 17 Pro Max скаржаться на тихіший звук і сторонні шуми під час відтворення аудіо. Проблема, за попередніми даними, має поодинокий характер і може бути пов'язана з окремими партіями пристроїв або недоліками калібрування динаміків.