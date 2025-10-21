iPhone 17 втрачає зв'язок і Wi-Fi — масові скарги користувачів після старту продажів

Власники iPhone 17 назвали головну проблему нового смартфона
Нові iPhone 17 отримали теплі відгуки від оглядачів, але хвиля скарг від користувачів зіпсувала старт лінійки. Йдеться про масові збої стільникового зв'язку та Wi-Fi, які проявляються у різних країнах і в різних операторів.
Про це пише SlashGear.
Що відомо зараз
Запуски iPhone 17 виявилися "змішаними": попри потужні камери та продуктивність, власники повідомляють про втрату сигналу, обриви дзвінків, збої з надсиланням повідомлень і труднощі з підключенням навіть там, де інші смартфони працюють стабільно. За словами частини користувачів, Wi-Fi може "відвалюватися" одразу після розблокування.
Проблема, видається, не прив'язана до конкретного оператора, деякі клієнти стверджують, що служба підтримки Apple вже визнає існування збою; в окремих випадках пропонували повернення пристрою.
Перед цим на старті продажів обговорювали "scratch-gate": скарги на легкі подряпини алюмінієвого корпусу, які в Apple списували на потертості від MagSafe-підставок. Тепер же головний біль — саме зв'язок.
Точну причину наразі не названо. У всієї лінійки iPhone 17 — оновлена антена та перший фірмовий чип бездротового зв'язку Apple N1, паралельно iOS 26 принесла великий візуальний редизайн, що неминуче супроводжується "дитячими хворобами". Малоймовірно, що винен модем Snapdragon X80: у Galaxy S25 із тим самим модемом подібних багів масово не фіксували.
Ознака на користь "заліза чи софту" поки що схиляється до програмної частини: бета-версія iOS 26.1 вже допомогла принаймні одному користувачеві, повністю усунувши проблеми зі зв'язком.
Що робити власникам iPhone 17
Перший крок — звичайне перезавантаження: воно не всім допомагає, але іноді знімає симптоми. Як крайній варіант доступне повне скидання налаштувань, однак перед цим варто зробити резервну копію, аби не втратити дані.
Найпрагматичніша порада — дочекатися найближчого оновлення iOS: перші патчі після великих релізів зазвичай спрямовані саме на виправлення критичних багів. Якщо прошивка не допоможе, зверніться до підтримки Apple — за повідомленнями користувачів, компанія вже в курсі проблеми і допомагає з її вирішенням.
