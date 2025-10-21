iPhone 17 теряет связь и Wi-Fi — массовые жалобы пользователей после старта продаж

Смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Новые iPhone 17 получили теплые отзывы от обозревателей, но волна жалоб от пользователей испортила старт линейки. Речь идет о массовых сбоях сотовой связи и Wi-Fi, которые проявляются в разных странах и у разных операторов.

Об этом пишет SlashGear.

Что известно сейчас

Запуски iPhone 17 оказались "смешанными": несмотря на мощные камеры и производительность, владельцы сообщают о потере сигнала, обрывах звонков, сбоях с отправкой сообщений и трудностях с подключением даже там, где другие смартфоны работают стабильно. По словам части пользователей, Wi-Fi может "отваливаться" сразу после разблокировки.

Проблема, кажется, не привязана к конкретному оператору, некоторые клиенты утверждают, что служба поддержки Apple уже признает существование сбоя; в отдельных случаях предлагали возврат устройства.

Перед этим на старте продаж обсуждали "scratch-gate": жалобы на легкие царапины алюминиевого корпуса, которые в Apple списывали на потертости от MagSafe-подставок. Теперь же головная боль — именно связь.

Точная причина пока не названа. У всей линейки iPhone 17 — обновленная антенна и первый фирменный чип беспроводной связи Apple N1, параллельно iOS 26 принесла большой визуальный редизайн, что неизбежно сопровождается "детскими болезнями". Маловероятно, что виноват модем Snapdragon X80: в Galaxy S25 с тем же модемом подобных багов массово не фиксировали.

Признак в пользу "железа или софта" пока склоняется к программной части: бета-версия iOS 26.1 уже помогла по крайней мере одному пользователю, полностью устранив проблемы со связью.

Что делать владельцам iPhone 17

Первый шаг — обычная перезагрузка: она не всем помогает, но иногда снимает симптомы. Как крайний вариант доступен полный сброс настроек, однако перед этим стоит сделать резервную копию, чтобы не потерять данные.

Самый прагматичный совет — дождаться ближайшего обновления iOS: первые патчи после крупных релизов обычно направлены именно на исправление критических багов. Если прошивка не поможет, обратитесь в поддержку Apple — по сообщениям пользователей, компания уже в курсе проблемы и помогает с ее решением.

Напомним, владельцы новых iPhone 17 Pro начали сообщать о неожиданном изменении оттенка корпуса — с оранжевого на розовый. Изменение цвета происходит постепенно, без какого-либо внешнего воздействия или контакта с агрессивными веществами.

Также мы писали, что некоторые владельцы iPhone 17 Pro Max жалуются на тихий звук и посторонние шумы при воспроизведении аудио. Проблема, по предварительным данным, носит единичный характер и может быть связана с отдельными партиями устройств или недостатками калибровки динамиков.