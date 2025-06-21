Правда про VPN — 8 міфів, у які досі вірять користувачі

VPN на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Віртуальні приватні мережі шифрують трафік і приховують IP-адресу, тож здаються універсальним рішенням для онлайн-безпеки. Проте навколо них виникло чимало хибних уявлень — від "незаконності" використання до "повної анонімності".

Про вісім найпоширеніших міфів про VPN розповідає Android Police.

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Використання VPN є незаконним

Насправді статус VPN залежить від країни. У Північній Кореї, Білорусі та Іраку такі сервіси заборонені, тоді як у Канаді чи США — цілком легальні. Деякі держави, зокрема Китай, обмежують доступ, адже VPN допомагають обходити цензуру. Перед підключенням варто перевірити місцеве законодавство.

VPN потрібні лише для комп'ютерів

Під'єднатися до VPN може будь-який пристрій з інтернетом — смартфон, смарттелевізор чи ігрова консоль. Якщо додаток не передбачений, допоможе роутер із підтримкою VPN: достатньо під'єднати до нього гаджети й отримати захист одразу для всієї мережі.

VPN захищає від вірусів і шкідливого ПЗ

Сервіс шифрує дані, але не замінює антивірус. Деякі провайдери пропонують комплексні пакети з антивірусом, однак зазвичай VPN слід поєднувати з окремим захисним програмним забезпеченням.

Політика "zero-logs" означає повну відсутність журналів

Навіть VPN із позначкою "zero-logs" може зберігати мінімальні технічні дані: часові відмітки підключень, crash-звіти чи платіжну інформацію. Такі логи залишаються найменш нав'язливими й потрібні для підтримки сервісу, та все ж рівень прозорості тут вищий, ніж у звичайної "no-logs".

VPN гарантує 100% анонімність

Завдяки маскуванню IP стає складніше відстежити трафік, але пошуковики, cookies і трекери все одно збирають дані. Інтернет-провайдер бачитиме, що ви користуєтеся VPN, і обсяг переданого трафіку, хоча не знатиме, що саме ви робите онлайн.

VPN усуває всі геообмеження

Перемкнення на іноземний сервер справді відкриває доступ до контенту з інших країн, однак дедалі більше платформ навчилися розпізнавати VPN-трафік за IP-базами або DNS-запитами. Найкращі сервіси регулярно оновлюють інфраструктуру, але стовідсоткової гарантії обходу блокувань немає.

VPN суттєво сповільнює інтернет

Шифрування і перенаправлення трафіку додають затримку, та на якісних сервісах різниця майже непомітна. Вплив залежить від відстані до сервера, пропускної здатності мережі й обраного протоколу. Чим ближчий сервер і сучасніші алгоритми, тим менше падіння швидкості.

Усі VPN однакові

Безплатні пропозиції часто обмежують обсяг трафіку, кількість серверів і використовують застарілі протоколи шифрування. Дослідження CSIRO 2016 року показало, що 60% безплатних VPN у Google Play містили шкідливі компоненти. Перед вибором сервісу перевірте політику збору даних, список протоколів (оптимально — AES-256) і наявність підтримки.

Нагадаємо, антивірус залишається важливою ланкою кіберзахисту для Windows, але навколо нього сформувалося чимало міфів. У добу еволюції загроз хибне уявлення про безпеку може зіграти злий жарт.

Також ми писали, що навіть коли застосунок недоступний у вашій країні, існують прості способи завантажити його на Android. Це відкриває доступ до корисних інструментів, зокрема за допомогою VPN, які офіційно можуть бути заблоковані.