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Головна Технології Вісім міфів про VPN, про які варто забути вже сьогодні

Вісім міфів про VPN, про які варто забути вже сьогодні

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 16:12
Правда про VPN — 8 міфів, у які досі вірять користувачі
VPN на екрані смартфона. Фото: Unsplash
Ключові моменти Використання VPN є незаконним VPN потрібні лише для комп'ютерів VPN захищає від вірусів і шкідливого ПЗ Політика "zero-logs" означає повну відсутність журналів VPN гарантує 100% анонімність VPN усуває всі геообмеження VPN суттєво сповільнює інтернет Усі VPN однакові

Віртуальні приватні мережі шифрують трафік і приховують IP-адресу, тож здаються універсальним рішенням для онлайн-безпеки. Проте навколо них виникло чимало хибних уявлень — від "незаконності" використання до "повної анонімності".

Про вісім найпоширеніших міфів про VPN розповідає Android Police.

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Використання VPN є незаконним

Насправді статус VPN залежить від країни. У Північній Кореї, Білорусі та Іраку такі сервіси заборонені, тоді як у Канаді чи США — цілком легальні. Деякі держави, зокрема Китай, обмежують доступ, адже VPN допомагають обходити цензуру. Перед підключенням варто перевірити місцеве законодавство.

VPN потрібні лише для комп'ютерів

Під'єднатися до VPN може будь-який пристрій з інтернетом — смартфон, смарттелевізор чи ігрова консоль. Якщо додаток не передбачений, допоможе роутер із підтримкою VPN: достатньо під'єднати до нього гаджети й отримати захист одразу для всієї мережі.

VPN захищає від вірусів і шкідливого ПЗ

Сервіс шифрує дані, але не замінює антивірус. Деякі провайдери пропонують комплексні пакети з антивірусом, однак зазвичай VPN слід поєднувати з окремим захисним програмним забезпеченням.

Політика "zero-logs" означає повну відсутність журналів

Навіть VPN із позначкою "zero-logs" може зберігати мінімальні технічні дані: часові відмітки підключень, crash-звіти чи платіжну інформацію. Такі логи залишаються найменш нав'язливими й потрібні для підтримки сервісу, та все ж рівень прозорості тут вищий, ніж у звичайної "no-logs".

VPN гарантує 100% анонімність

Завдяки маскуванню IP стає складніше відстежити трафік, але пошуковики, cookies і трекери все одно збирають дані. Інтернет-провайдер бачитиме, що ви користуєтеся VPN, і обсяг переданого трафіку, хоча не знатиме, що саме ви робите онлайн.

VPN усуває всі геообмеження

Перемкнення на іноземний сервер справді відкриває доступ до контенту з інших країн, однак дедалі більше платформ навчилися розпізнавати VPN-трафік за IP-базами або DNS-запитами. Найкращі сервіси регулярно оновлюють інфраструктуру, але стовідсоткової гарантії обходу блокувань немає.

VPN суттєво сповільнює інтернет

Шифрування і перенаправлення трафіку додають затримку, та на якісних сервісах різниця майже непомітна. Вплив залежить від відстані до сервера, пропускної здатності мережі й обраного протоколу. Чим ближчий сервер і сучасніші алгоритми, тим менше падіння швидкості.

Усі VPN однакові

Безплатні пропозиції часто обмежують обсяг трафіку, кількість серверів і використовують застарілі протоколи шифрування. Дослідження CSIRO 2016 року показало, що 60% безплатних VPN у Google Play містили шкідливі компоненти. Перед вибором сервісу перевірте політику збору даних, список протоколів (оптимально — AES-256) і наявність підтримки.

Нагадаємо, антивірус залишається важливою ланкою кіберзахисту для Windows, але навколо нього сформувалося чимало міфів. У добу еволюції загроз хибне уявлення про безпеку може зіграти злий жарт.

Також ми писали, що навіть коли застосунок недоступний у вашій країні, існують прості способи завантажити його на Android. Це відкриває доступ до корисних інструментів, зокрема за допомогою VPN, які офіційно можуть бути заблоковані.

інтернет смартфон комп'ютери захист VPN приватність
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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