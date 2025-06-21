Правда о VPN — 8 мифов, в которые до сих пор верят пользователи

VPN на экране смартфона. Фото: Unsplash

Виртуальные частные сети шифруют трафик и скрывают IP-адрес, поэтому кажутся универсальным решением для онлайн-безопасности. Однако вокруг них возникло немало ложных представлений — от "незаконности" использования до "полной анонимности".

О восьми самых распространенных мифах о VPN рассказывает Android Police.

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Использование VPN является незаконным

На самом деле статус VPN зависит от страны. В Северной Корее, Беларуси и Ираке такие сервисы запрещены, тогда как в Канаде или США — вполне легальны. Некоторые государства, в частности Китай, ограничивают доступ, ведь VPN помогают обходить цензуру. Перед подключением стоит проверить местное законодательство.

VPN нужны только для компьютеров

Подключиться к VPN может любое устройство с интернетом — смартфон, смарт-телевизор или игровая консоль. Если приложение не предусмотрено, поможет роутер с поддержкой VPN: достаточно подключить к нему гаджеты и получить защиту сразу для всей сети.

VPN защищает от вирусов и вредоносного ПО

Сервис шифрует данные, но не заменяет антивирус. Некоторые провайдеры предлагают комплексные пакеты с антивирусом, однако обычно VPN следует сочетать с отдельным защитным программным обеспечением.

Политика "zero-logs" означает полное отсутствие журналов

Даже VPN с пометкой "zero-logs" может сохранять минимальные технические данные: временные отметки подключений, crash-отчеты или платежную информацию. Такие логи остаются наименее навязчивыми и нужны для поддержки сервиса, но все же уровень прозрачности здесь выше, чем у обычной "no-logs".

VPN гарантирует 100% анонимность

Благодаря маскировке IP становится сложнее отследить трафик, но поисковики, cookies и трекеры все равно собирают данные. Интернет-провайдер будет видеть, что вы пользуетесь VPN, и объем передаваемого трафика, хотя не будет знать, что именно вы делаете онлайн.

VPN устраняет все геоограничения

Переключение на иностранный сервер действительно открывает доступ к контенту из других стран, однако все больше платформ научились распознавать VPN-трафик по IP-базам или DNS-запросам. Лучшие сервисы регулярно обновляют инфраструктуру, но стопроцентной гарантии обхода блокировок нет.

VPN существенно замедляет интернет

Шифрование и перенаправление трафика добавляют задержку, но на качественных сервисах разница почти незаметна. Влияние зависит от расстояния до сервера, пропускной способности сети и выбранного протокола. Чем ближе сервер и современнее алгоритмы, тем меньше падение скорости.

Все VPN одинаковы

Бесплатные предложения часто ограничивают объем трафика, количество серверов и используют устаревшие протоколы шифрования. Исследование CSIRO 2016 года показало, что 60% бесплатных VPN в Google Play содержали вредоносные компоненты. Перед выбором сервиса проверьте политику сбора данных, список протоколов (оптимально — AES-256) и наличие поддержки.

Напомним, антивирус остается важным звеном киберзащиты для Windows, но вокруг него сформировалось немало мифов. В эпоху эволюции угроз ложное представление о безопасности может сыграть злую шутку.

Также мы писали, что даже когда приложение недоступно в вашей стране, существуют простые способы скачать его на Android. Это открывает доступ к полезным инструментам, в том числе с помощью VPN, которые официально могут быть заблокированы.