Гороскопи з вірусами — 3 небезпечні додатки, які краще видалити зі смартфона

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Сьогодні смартфони володіють чималим набором вбудованих функцій, тому досвідчені фахівці радять не встановлювати сумнівні додатки, які лише створюють проблеми. Існує три групи програм, від яких варто триматися якомога далі.

Про це пише РадіоТрек.

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"Ліхтарики"

Попри привабливі назви чи обіцянки додаткових можливостей, усі потрібні функції "ліхтарика" вже вбудовані у вашу систему. Зовнішні додатки для підсвічування можуть показувати рекламу та витрачати заряд батареї. У деяких випадках вони навіть можуть містити шкідливий код.

Тому ваш стандартний ліхтарик цілком достатній, тож не встановлюйте нічого зайвого.

Клінери

Програми-"чистильники" мають на меті оптимізувати роботу смартфона й подовжити роботу від акумулятора. Звучить привабливо, проте більшість із них (близько 90%) лише удають, що займаються очищенням. Вони показують візуальні ефекти та цифри "звільненої" пам'яті, але насправді не приносять жодної реальної користі.

Якщо провести "очищення" й зачекати 15 хвилин, ці додатки знову повідомлять, що пристрій забито непотрібними файлами. На додачу, клінери самі можуть споживати багато енергії та перевантажувати процесор.

Тому клінери не настільки ефективні, як стверджують розробники, і краще обійтися без них.

Гороскопи

Найнебезпечнішими вважаються додатки з гороскопами. Їхні "прогнози" та "рекомендації" випадкові й не мають реальної основи, проте проблема не лише в оманливому контенті. Такі програми часто містять рекордну кількість небезпечних компонентів, включно з вірусами й шпигунськими функціями. Довіряючи їм, ви ризикуєте втратити не лише час, а й кошти.

Краще прислухатися до себе, ніж до сумнівних цифрових "пророцтв", адже гороскопи можуть завдати більшої шкоди, ніж здається на перший погляд.

Нагадаємо, деякі ознаки в роботі смартфона можуть вказати на те, що незабаром він може перестати працювати. Варто звертати увагу на ці симптоми, щоб встигнути виправити несправності.

Також ми писали, що найперше, на що звертають увагу люди при виборі нового смартфона, — ціна. Всі хочуть отримати максимум за ті гроші, які віддають за пристрій, проте іноді можна зекономити та придбати не флагман.