Гороскопы с вирусами — 3 опасных приложения, которые лучше удалить со смартфона

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Сегодня смартфоны обладают немалым набором встроенных функций, поэтому опытные специалисты советуют не устанавливать сомнительные приложения, которые лишь создают проблемы. Существует три группы программ, от которых стоит держаться подальше.

Об этом пишет РадиоТрек.

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"Фонарики"

Несмотря на привлекательные названия или обещания дополнительных возможностей, все необходимые функции "фонарика" уже встроены в вашу систему. Внешние приложения для подсветки могут показывать рекламу и расходовать заряд батареи. В некоторых случаях они даже могут содержать вредоносный код.

Поэтому ваш стандартный фонарик вполне достаточен и не стоит устанавливать ничего лишнего.

Клинеры

Программы-"чистильщики" имеют целью оптимизировать работу смартфона и продлить работу от аккумулятора. Звучит привлекательно, однако большинство из них (около 90%) только делают вид, что занимаются очисткой. Они показывают визуальные эффекты и цифры "освобожденной" памяти, но на самом деле не приносят никакой реальной пользы.

Если провести "очистку" и подождать 15 минут, эти приложения снова сообщат, что устройство забито ненужными файлами. В дополнение, клинеры сами могут потреблять много энергии и перегружать процессор.

Поэтому клинеры не настолько эффективны, как утверждают разработчики, и лучше обойтись без них.

Гороскопы

Самыми опасными считаются приложения с гороскопами. Их "прогнозы" и "рекомендации" случайны и не имеют реальной основы, однако проблема не только в обманчивом контенте. Такие программы часто содержат рекордное количество опасных компонентов, включая вирусы и шпионские функции. Доверяя им, вы рискуете потерять не только время, но и средства.

Лучше прислушиваться к себе, чем к сомнительным цифровым "пророчествам", ведь гороскопы могут нанести больший вред, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, некоторые признаки в работе смартфона могут указать на то, что вскоре он может перестать работать. Стоит обращать внимание на эти симптомы, чтобы успеть исправить неисправности.

Также мы писали, что самое первое, на что обращают внимание люди при выборе нового смартфона, — цена. Все хотят получить максимум за те деньги, которые отдают за устройство, однако иногда можно сэкономить и приобрести не флагман.