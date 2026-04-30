Не всі HDMI-порти на телевізорі однакові: що варто перевірити

HDMI-порти в телевізорі. Фото: кадр з відео/YouTube

Багато власників Smart TV підключають приставки, консолі або саундбари до будь-якого вільного HDMI-порту й не замислюються, що роз'єми можуть відрізнятися. Через це телевізор, аудіосистема або консоль можуть працювати не на повну, хоча проблема часто вирішується звичайною перевіркою порту, кабелю та налаштувань.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на HowToGeek.

Чому не всі HDMI-порти на телевізорі однакові

Поширена помилка — вважати, що всі HDMI-роз'єми на Smart TV працюють однаково. Насправді в сучасних телевізорах один із портів часто має позначку ARC або eARC, і саме він потрібен для правильного підключення саундбара чи AV-ресивера.

Якщо під'єднати аудіосистему до звичайного HDMI-порту, звук може працювати, але не в максимальній якості. У такому разі частина можливостей техніки просто не використовується, зокрема підтримка просунутих аудіоформатів на кшталт Dolby Atmos.

HDMI ARC та eARC дозволяють телевізору передавати звук назад на зовнішню аудіосистему одним кабелем. Це зручно, бо не потрібно використовувати додаткові дроти, а якість звуку може бути вищою.

Особливо це важливо, якщо користувач дивиться фільми й серіали через стримінгові сервіси на самому телевізорі. У такому сценарії звук має йти з TV на саундбар або ресивер, і саме порт ARC або eARC відповідає за коректну передачу.

Як знайти правильний HDMI-порт

Зазвичай біля потрібного роз'єму на корпусі телевізора є підпис ARC або eARC. Якщо такої позначки не видно, варто перевірити інструкцію до телевізора або зайти в налаштування звуку.

Позначення ARC біля HDMI-порту. Фото: кадр з відео/YouTube

Саме там зазвичай можна побачити, який порт підтримує ці функції та чи активована передача звуку через HDMI.

Ще одна поширена причина проблем — старий або невідповідний HDMI-кабель. Зовні такі кабелі можуть мати однаковий вигляд, але відрізнятися пропускною здатністю.

Старі кабелі можуть обмежувати роздільну здатність, частоту оновлення, HDR і якість звуку. Через це телевізор або консоль можуть не показувати картинку так, як здатні насправді.

Для сучасних Smart TV, особливо якщо до них підключають PS5 або Xbox Series, краще використовувати HDMI 2.1. Саме цей стандарт потрібен для 4K при 120 кадрах на секунду.

Якщо підключити консоль через HDMI 2.0, можливості будуть нижчими: зазвичай це 4K при 60 Гц або 1080p/1440p при 120 Гц. Тобто картинка все ще працюватиме, але не на максимумі.

Що потрібно перевірити в налаштуваннях

Навіть правильного порту й хорошого кабелю іноді недостатньо. У налаштуваннях телевізора потрібно переконатися, що ARC або eARC справді ввімкнені.

Також варто перевірити параметри аудіовиходу. Якщо телевізор залишив стандартні налаштування, він може передавати звук не в тій якості, яку підтримує саундбар або ресивер.

Для базових сучасних сценаріїв кабель має бути високошвидкісним і підтримувати пропускну здатність щонайменше 18 Гбіт/с. Для максимальної якості краще обирати Ultra High Speed HDMI.

Зазвичай відповідне маркування вказане на самому кабелі або упаковці. Якщо кабель старий і його характеристики невідомі, саме він може бути причиною обмежень у роботі телевізора.

Раніше Новини.LIVE писали, що порт HDMI 2.0 і досі залишається достатнім для багатьох повсякденних сценаріїв. Навіть без HDMI 2.1 чи HDMI 2.2 власники телевізорів часто можуть без суттєвих обмежень використовувати стримінгові приставки, консолі, плеєри та інші аксесуари.

Також Новини.LIVE розповідали, що проблеми з плавністю в іграх або обмеження якості 4K HDR нерідко виникають не через сам телевізор чи консоль, а через неправильний вибір HDMI-порту.