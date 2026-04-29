Чому HDMI-кабель не підтримує 4K: на що варто звертати увагу

Не всі HDMI-кабелі однаково добре підходять для 4K, навіть якщо зовні вони мають майже ідентичний вигляд. Якщо кабель не відповідає потрібному стандарту, телевізор або монітор просто не зможе показати картинку в повній роздільній здатності, навіть якщо сам екран це підтримує.

Чому не кожен HDMI-кабель здатен розкрити 4K та як обрати правильний

Усі HDMI-кабелі призначені для передавання відео та аудіо у високій якості, але це не означає, що кожен із них здатен повноцінно працювати з 4K. Для такого сигналу потрібен кабель щонайменше стандарту HDMI 1.4.

Найпростіше перевірити це за упаковкою або чеком, якщо вони збереглися. Виробники зазвичай прямо вказують покоління кабелю. Якщо на ньому зазначено HDMI 1.4, 2.0 або 2.1, це вже означає, що він підтримує 4K.

Якщо коробка не збереглася, варто уважно оглянути сам кабель. Багато відомих брендів друкують характеристики просто на ізоляції дроту.

Для 4K слід шукати позначення High Speed, Premium High Speed або Ultra High Speed. Перший варіант відповідає можливостям HDMI 1.4, другий — HDMI 2.0, а третій — HDMI 2.1.

Також є ще один простий орієнтир. Якщо кабель був куплений приблизно після 2009 року і не є дуже старим або сумнівного походження, велика ймовірність, що він уже підтримує 4K, оскільки саме тоді почав поширюватися стандарт HDMI 1.4.

Яке покоління HDMI найкраще для 4K

Попри те що HDMI 1.4 уже може передавати 4K, не всі покоління однаково добре справляються з таким зображенням. Тут важлива не лише роздільна здатність, а й частота оновлення.

HDMI 1.4 підтримує 4K лише до 30 Гц. Для звичайного перегляду цього може вистачити, але картинка буде не такою плавною. HDMI 2.0 вже дозволяє передавати 4K при 60 Гц, а HDMI 2.1 — 4K при 120 Гц, якщо це підтримує сам пристрій.

Вища частота оновлення робить зображення плавнішим, адже екран показує більше кадрів за секунду. Це особливо важливо не лише для ігор, а й для будь-якого динамічного відео, де різниця між 30 і 60 або 120 Гц добре помітна.

Саме тому для 4K-екрана краще не обмежуватися мінімально придатним кабелем, а одразу дивитися в бік HDMI 2.0 або 2.1.

