Почему HDMI-кабель не поддерживает 4K: на что стоит обращать внимание

Не все HDMI-кабели одинаково хорошо подходят для 4K, даже если внешне они имеют почти идентичный вид. Если кабель не соответствует нужному стандарту, телевизор или монитор просто не сможет показать картинку в полном разрешении, даже если сам экран это поддерживает.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Почему не каждый HDMI-кабель способен раскрыть 4K и как выбрать правильный

Все HDMI-кабели предназначены для передачи видео и аудио в высоком качестве, но это не значит, что каждый из них способен полноценно работать с 4K. Для такого сигнала нужен кабель как минимум стандарта HDMI 1.4.

Проще всего проверить это по упаковке или чеку, если они сохранились. Производители обычно прямо указывают поколение кабеля. Если на нем указано HDMI 1.4, 2.0 или 2.1, это уже означает, что он поддерживает 4K.

Если коробка не сохранилась, стоит внимательно осмотреть сам кабель. Многие известные бренды печатают характеристики просто на изоляции провода.

Для 4K следует искать обозначение High Speed, Premium High Speed или Ultra High Speed. Первый вариант соответствует возможностям HDMI 1.4, второй — HDMI 2.0, а третий — HDMI 2.1.

Также есть еще один простой ориентир. Если кабель был куплен примерно после 2009 года и не является очень старым или сомнительного происхождения, велика вероятность, что он уже поддерживает 4K, поскольку именно тогда начал распространяться стандарт HDMI 1.4.

Какое поколение HDMI лучше всего подходит для 4K

Несмотря на то что HDMI 1.4 уже может передавать 4K, не все поколения одинаково хорошо справляются с таким изображением. Здесь важно не только разрешение, но и частота обновления.

HDMI 1.4 поддерживает 4K только до 30 Гц. Для обычного просмотра этого может хватить, но картинка будет не такой плавной. HDMI 2.0 уже позволяет передавать 4K при 60 Гц, а HDMI 2.1 — 4K при 120 Гц, если это поддерживает само устройство.

Более высокая частота обновления делает изображение более плавным, ведь экран показывает больше кадров в секунду. Это особенно важно не только для игр, но и для любого динамичного видео, где разница между 30 и 60 или 120 Гц хорошо заметна.

Именно поэтому для 4K-экрана лучше не ограничиваться минимально подходящим кабелем, а сразу смотреть в сторону HDMI 2.0 или 2.1.

Ранее Новини.LIVE писали, что порт HDMI 2.0 до сих пор позволяет полноценно использовать многие современные устройства для просмотра видео, игр и домашних развлечений. Даже без HDMI 2.1 или HDMI 2.2 владельцы телевизоров во многих сценариях могут без существенных ограничений подключать стриминговые приставки, консоли, плееры и другие аксессуары для повседневного использования.

Также Новини.LIVE рассказывали, что потеря плавности в играх или ограничение качества 4K HDR нередко связаны не с самим телевизором или консолью, а с тем, как именно используются HDMI-порты. Даже на одном телевизоре разные разъемы могут заметно отличаться по своим возможностям.