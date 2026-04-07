Что можно подключить к HDMI-порту телевизора: 5 полезных сценариев

Порт HDMI 2.0 до сих пор позволяет полноценно использовать многие современные устройства для просмотра видео, игр и домашних развлечений. Даже без HDMI 2.1 или HDMI 2.2 владельцы телевизоров могут подключать стриминговые устройства, консоли, плееры и другие аксессуары без существенных ограничений в повседневном использовании.

Стриминг

Одним из самых практичных вариантов остаются стриминговые стики. Для более старых телевизоров это доступный способ получить современные функции без покупки новой техники. Если телевизор не поддерживает 4K, даже базовых моделей с Full HD достаточно для повседневного просмотра. В то же время и 4K-устройства на HDMI 2.0 тоже могут обеспечить комфортный просмотр большинства современных фильмов и сериалов.

Эффективная подсветка и атмосфера

Отдельную категорию составляют sync box, которые синхронизируют подсветку с происходящим на экране. Такие устройства делают просмотр фильмов, игр или даже прослушивание музыки более выразительным. Хотя новые модели часто рассчитаны на HDMI 2.1, они обычно совместимы и с HDMI 2.0, хоть и с определенными ограничениями.

Просмотр дисков

DVD- и Blu-ray-плееры также не потеряли актуальности. Для пользователей, которые до сих пор отдают предпочтение физическим носителям, HDMI 2.0 остается вполне пригодным интерфейсом. Этого достаточно не только для обычных DVD, но и для многих Blu-ray-решений, включая 4K Ultra HD-плееры.

Игры

Игровые консоли — еще один сценарий, в котором HDMI 2.0 остается актуальным. Стандарт поддерживает 4K при 60 кадрах в секунду, поэтому хорошо подходит как для более старых поколений приставок, так и для более современных систем в тех режимах, где не требуются 120 Гц. Для многих пользователей этого уровня возможностей достаточно.

Подключение нескольких устройств одновременно

Если к телевизору нужно подключить сразу несколько гаджетов, полезным дополнением станет HDMI-переключатель. Он помогает расширить количество доступных подключений и переключаться между разными источниками сигнала без постоянного переподключения кабелей. Это особенно удобно, когда одновременно используются консоль, медиаплеер, стриминговое устройство или компьютер.

