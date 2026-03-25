Почему не следует использовать старые HDMI-кабели

HDMI давно стал основным стандартом для передачи изображения и звука между телевизорами, мониторами, консолями и компьютерами. Но сам факт подключения еще не означает, что система работает на максимуме.

Об этом пишет SlashGear.

Почему старый HDMI-кабель уже не всегда подходит

За годы стандарт HDMI несколько раз обновляли, и каждое поколение увеличивало пропускную способность и набор поддерживаемых функций. По состоянию на 2026 год самой новой спецификацией является HDMI 2.2 с пропускной способностью до 96 Гбит/с, тогда как HDMI 2.1 рассчитан на 48 Гбит/с. Для большинства современных сценариев HDMI 2.1 все еще достаточно, но старые кабели могут быть уже узким местом.

Наиболее заметно это проявляется в разрешении и частоте обновления. Если кабель слишком старый, пользователь может не получить 4K на высокой частоте, даже если и телевизор, и консоль это поддерживают. Для современных игровых сценариев это особенно важно, потому что консоли PlayStation 5 поддерживают HDMI 2.1 и вывод 4K при 120 Гц.

Кроме разрешения и герцовки, старый HDMI-кабель может лишить доступа к функциям, которые напрямую влияют на качество изображения и комфорт в играх. Речь идет прежде всего о Variable Refresh Rate (VRR), синхронизирующей частоту обновления экрана с реальным фреймрейтом, а также о режимах вроде Auto Low Latency Mode и современных HDR-сценариях, доступных в более новых спецификациях HDMI.

В повседневном использовании это означает, что система вроде бы работает, но не раскрывает своих возможностей полностью. Телевизор может показывать картинку, однако без нужной плавности, без корректной поддержки игровых режимов или без максимального качества цветопередачи и динамического диапазона.

Почему новый кабель сам по себе не "добавляет" функции

Важно учитывать, что замена кабеля не создает новые возможности с нуля. Она лишь убирает ограничения, если и источник сигнала, и дисплей уже поддерживают соответствующий стандарт. Иначе говоря, старый HDMI-кабель может мешать современным функциям, но новый не добавит их устройству, которое само их не имеет.

Именно поэтому для современного телевизора, монитора или консоли важно смотреть не только на порт HDMI, но и на поколение кабеля. Если техника рассчитана на 4K 120 Гц, VRR или другие возможности HDMI 2.1 и выше, старый кабель может стать самым слабым звеном во всей системе.

При этом на качество картинки и плавность работы системы влияют не только сам телевизор или источник сигнала. Во многих случаях проблема кроется в подключении, в частности в том, какой HDMI-порт используется и соответствует ли кабель современным требованиям.