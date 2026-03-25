Чому не слід використовувати старі HDMI-кабелі

HDMI давно став основним стандартом для передавання зображення й звуку між телевізорами, моніторами, консолями та комп'ютерами. Але сам факт підключення ще не означає, що система працює на максимумі.

Про це пише SlashGear.

Чому старий HDMI-кабель уже не завжди підходить

За роки стандарт HDMI кілька разів оновлювали, і кожне покоління збільшувало пропускну здатність та набір підтримуваних функцій. Станом на 2026 рік найновішою специфікацією є HDMI 2.2 з пропускною здатністю до 96 Гбіт/с, тоді як HDMI 2.1 розрахований на 48 Гбіт/с. Для більшості сучасних сценаріїв HDMI 2.1 все ще достатньо, але старі кабелі можуть бути вже вузьким місцем.

Найпомітніше це проявляється в роздільній здатності та частоті оновлення. Якщо кабель занадто старий, користувач може не отримати 4K на високій герцовці, навіть якщо і телевізор, і консоль це підтримують. Для сучасних ігрових сценаріїв це особливо важливо, бо консолі PlayStation 5 підтримують HDMI 2.1 і виведення 4K при 120 Гц.

Окрім роздільної здатності та герцовки, старий HDMI-кабель може позбавити доступу до функцій, які безпосередньо впливають на якість зображення й комфорт у іграх. Йдеться насамперед про Variable Refresh Rate (VRR), що синхронізує частоту оновлення екрана з реальним фреймрейтом, а також про режими на кшталт Auto Low Latency Mode і сучасні HDR-сценарії, доступні в новіших специфікаціях HDMI.

У повсякденному використанні це означає, що система наче працює, але не розкриває своїх можливостей повністю. Телевізор може показувати картинку, однак без потрібної плавності, без коректної підтримки ігрових режимів або без максимальної якості кольору й динамічного діапазону.

Чому новий кабель сам по собі не "додає" функції

Важливо враховувати, що заміна кабелю не створює нові можливості з нуля. Вона лише прибирає обмеження, якщо і джерело сигналу, і дисплей уже підтримують відповідний стандарт. Інакше кажучи, старий HDMI-кабель може заважати сучасним функціям, але новий не додасть їх пристрою, який сам їх не має.

Саме тому для сучасного телевізора, монітора чи консолі важливо дивитися не лише на порт HDMI, а й на покоління кабелю. Якщо техніка розрахована на 4K 120 Гц, VRR або інші можливості HDMI 2.1 і вище, старий кабель може стати найслабшою ланкою в усій системі.

Водночас на якість картинки та плавність роботи системи впливають не лише сам телевізор або джерело сигналу. У багатьох випадках проблема криється у підключенні, зокрема в тому, який HDMI-порт використовується і чи відповідає кабель сучасним вимогам.