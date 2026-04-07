Що можна підключити до HDMI-порта телевізора: 5 корисних сценаріїв

Підключення HDMI-кабелю до телевізора. Фото: кадр з відео/YouTube

Порт HDMI 2.0 досі дає змогу повноцінно використовувати чимало сучасних пристроїв для перегляду відео, ігор та домашніх розваг. Навіть без HDMI 2.1 або HDMI 2.2 власники телевізорів можуть підключати стримінгові пристрої, консолі, плеєри та інші аксесуари без суттєвих обмежень у повсякденному використанні.

Стримінг

Одним із найпрактичніших варіантів залишаються стримінгові стіки. Для старіших телевізорів це доступний спосіб отримати сучасні функції без купівлі нової техніки. Якщо телевізор не підтримує 4K, навіть базових моделей із Full HD достатньо для повсякденного перегляду. Водночас і 4K-пристрої на HDMI 2.0 теж можуть забезпечити комфортний перегляд більшості сучасних фільмів і серіалів.

Ефективне підсвічування та атмосфера

Окрему категорію становлять sync box, які синхронізують підсвічування з тим, що відбувається на екрані. Такі пристрої роблять перегляд фільмів, ігор або навіть прослуховування музики більш виразним. Хоча нові моделі часто розраховані на HDMI 2.1, вони зазвичай сумісні й з HDMI 2.0, хоч і з певними обмеженнями.

Перегляд дисків

DVD- та Blu-ray-плеєри також не втратили актуальності. Для користувачів, які досі віддають перевагу фізичним носіям, HDMI 2.0 залишається цілком придатним інтерфейсом. Цього достатньо не лише для звичайних DVD, а й для багатьох Blu-ray-рішень, включно з 4K Ultra HD-плеєрами.

Читайте також:

Ігри

Ігрові консолі — ще один сценарій, у якому HDMI 2.0 залишається актуальним. Стандарт підтримує 4K при 60 кадрах за секунду, тому добре підходить як для старіших поколінь приставок, так і для сучасніших систем у тих режимах, де не потрібні 120 Гц. Для багатьох користувачів цього рівня можливостей достатньо.

Підключення кількох пристроїв одночасно

Якщо до телевізора потрібно під'єднати одразу кілька гаджетів, корисним доповненням стане HDMI-перемикач. Він допомагає розширити кількість доступних підключень і перемикатися між різними джерелами сигналу без постійного перепідключення кабелів. Це особливо зручно, коли одночасно використовуються консоль, медіаплеєр, стримінговий пристрій або комп'ютер.

Раніше Новини.LIVE писали, що HDMI вже давно став базовим стандартом для передавання зображення і звуку між телевізорами, моніторами, консолями та комп'ютерами. Водночас саме по собі підключення кабелю ще не гарантує, що вся система автоматично працюватиме на максимальних можливостях без додаткової перевірки налаштувань і сумісності.

Також Новини.LIVE розповідали, що проблеми з плавністю в іграх або обмеження якості 4K HDR нерідко пов'язані не з самим телевізором чи консоллю, а з тим, як саме використовуються HDMI-порти. Експерти звертають увагу, що навіть на одному телевізорі різні роз'єми можуть помітно відрізнятися за своїми можливостями, і це безпосередньо впливає на підсумковий досвід користування.