Не все HDMI-порты на телевизоре одинаковы: что стоит проверить

HDMI-порты в телевизоре.

Многие владельцы Smart TV подключают приставки, консоли или саундбары к любому свободному HDMI-порту и не задумываются, что разъемы могут отличаться. Из-за этого телевизор, аудиосистема или консоль могут работать не на полную, хотя проблема часто решается обычной проверкой порта, кабеля и настроек.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на HowToGeek.

Почему не все HDMI-порты на телевизоре одинаковые

Распространенная ошибка — считать, что все HDMI-разъемы на Smart TV работают одинаково. На самом деле в современных телевизорах один из портов часто имеет пометку ARC или eARC, и именно он нужен для правильного подключения саундбара или AV-ресивера.

Если подключить аудиосистему к обычному HDMI-порту, звук может работать, но не в максимальном качестве. В таком случае часть возможностей техники просто не используется, в частности поддержка продвинутых аудиоформатов вроде Dolby Atmos.

HDMI ARC и eARC позволяют телевизору передавать звук обратно на внешнюю аудиосистему одним кабелем. Это удобно, потому что не нужно использовать дополнительные провода, а качество звука может быть выше.

Особенно это важно, если пользователь смотрит фильмы и сериалы через стриминговые сервисы на самом телевизоре. В таком сценарии звук должен идти с TV на саундбар или ресивер, и именно порт ARC или eARC отвечает за корректную передачу.

Как найти правильный HDMI-порт

Обычно возле нужного разъема на корпусе телевизора есть подпись ARC или eARC. Если такой отметки не видно, стоит проверить инструкцию к телевизору или зайти в настройки звука.

Обозначение ARC возле HDMI-порта.

Именно там обычно можно увидеть, какой порт поддерживает эти функции и активирована ли передача звука через HDMI.

Еще одна распространенная причина проблем — старый или неподходящий HDMI-кабель. Внешне такие кабели могут иметь одинаковый вид, но отличаться пропускной способностью.

Старые кабели могут ограничивать разрешение, частоту обновления, HDR и качество звука. Из-за этого телевизор или консоль могут не показывать картинку так, как способны на самом деле.

Для современных Smart TV, особенно если к ним подключают PS5 или Xbox Series, лучше использовать HDMI 2.1. Именно этот стандарт нужен для 4K при 120 кадрах в секунду.

Если подключить консоль через HDMI 2.0, возможности будут ниже: обычно это 4K при 60 Гц или 1080p/1440p при 120 Гц. То есть картинка все еще будет работать, но не на максимуме.

Что нужно проверить в настройках

Даже правильного порта и хорошего кабеля иногда недостаточно. В настройках телевизора нужно убедиться, что ARC или eARC действительно включены.

Также стоит проверить параметры аудиовыхода. Если телевизор оставил стандартные настройки, он может передавать звук не в том качестве, которое поддерживает саундбар или ресивер.

Для базовых современных сценариев кабель должен быть высокоскоростным и поддерживать пропускную способность не менее 18 Гбит/с. Для максимального качества лучше выбирать Ultra High Speed HDMI.

Обычно соответствующая маркировка указана на самом кабеле или упаковке. Если кабель старый и его характеристики неизвестны, именно он может быть причиной ограничений в работе телевизора.

