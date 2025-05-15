Вистачить на 170 000 років — у земній корі знайшли невикористане джерело чистої енергії

Природний водень, що виділяється на поверхні Землі. Фото: Stable Isotope Lab University of Toronto

Дослідники з Оксфорда, Дарема та Торонто показали, що континентальна кора Землі за мільярд років утворила стільки природного водню, що цього вистачило б нам мінімум на 170 000 років. Вони пропонують "рецепт" розвідки, який дозволить знайти комерційно значущі поклади та зробити водень справді чистим енергоносієм.

Про це пише Phys.org.

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Які запаси чистого водню

У сучасній економіці водень — основа виробництва добрив і важлива частина планів переходу до вуглецевої нейтральності. Нині його отримують з вуглеводнів, що додає близько 2,4% до глобальних викидів CO2. Попит з 90 млн тонн у 2022 році може зрости до 540 млн тонн до 2050 року, тож джерело без додаткового вуглецю вкрай необхідне.

Команда під керівництвом професора Кріса Балентайна з Оксфордського університету з'ясувала, що значна частина водню, який сформувався у породах кори, досі залишається доступною. Вчені описали, які типи гірських порід активно виробляють газ, як він мігрує підземними тріщинами, за яких умов накопичується та що може його знищити. На їхню думку, ключем є уникнення зон, де водень споживають підземні мікроорганізми, а також правильна оцінка "історії" порід і вод, що взаємодіють.

Автори наголошують, що спекуляції навколо глибоких мантійних джерел перебільшені: реальні "інгредієнти" повноцінної водневої системи трапляються у звичайних геологічних середовищах кори — як молодих (мільйони років), так і дуже давніх. Професор Джон Глуяс із Даремського університету порівнює пошук з випіканням суфле: варто помилитися з одним компонентом — і комерційне родовище не утвориться.

Потенціал пр иродного водню вже підштовхну в учених до створення стартапу Snowfox Discovery, який має намір вияв ляти промислові скупчення газу й таким чином сприяти енергетичному переходу без вуглецю.

Нагадаємо, попри тривалі сумніви та затяжні обіцянки, озоновий шар над Антарктикою почав відновлюватися. Це стало можливим завдяки спільним міжнародним зусиллям, спрямованим на скорочення викидів речовин, що руйнують озон.

Також ми писали, що науковці з Університету Кертіна здійснили унікальне відкриття — виявили найдавніший на планеті кратер, утворений метеоритним ударом. Цей геологічний об'єкт, якому приблизно 3,5 млрд років, був знайдений у регіоні Норт-Поул-Дом на території Пілбари в Західній Австралії серед найстаріших порід Землі.