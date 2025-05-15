Хватит на 170 000 лет — в земной коре нашли неиспользованный источник чистой энергии

Природный водород, выделяющийся на поверхности Земли. Фото: Stable Isotope Lab University of Toronto

Исследователи из Оксфорда, Дарема и Торонто показали, что континентальная кора Земли за миллиард лет образовала столько природного водорода, что этого хватило бы нам минимум на 170 000 лет. Они предлагают "рецепт" разведки, который позволит найти коммерчески значимые залежи и сделать водород действительно чистым энергоносителем.

Об этом пишет Phys.org.

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Какие запасы чистого водорода

В современной экономике водород — основа производства удобрений и важная часть планов перехода к углеродной нейтральности. Сейчас его получают из углеводородов, что добавляет около 2,4% к глобальным выбросам CO2. Спрос с 90 млн тонн в 2022 году может вырасти до 540 млн тонн к 2050 году, поэтому источник без дополнительного углерода крайне необходим.

Команда под руководством профессора Криса Балентайна из Оксфордского университета выяснила, что значительная часть водорода, который сформировался в породах коры, до сих пор остается доступной. Ученые описали, какие типы горных пород активно производят газ, как он мигрирует по подземным трещинам, при каких условиях накапливается и что может его уничтожить. По их мнению, ключом является избежание зон, где водород потребляют подземные микроорганизмы, а также правильная оценка "истории" пород и взаимодействующих вод.

Авторы отмечают, что спекуляции вокруг глубоких мантийных источников преувеличены: реальные "ингредиенты" полноценной водородной системы встречаются в обычных геологических средах коры — как молодых (миллионы лет), так и очень древних. Профессор Джон Глуяс из Даремского университета сравнивает поиск с выпеканием суфле: стоит ошибиться с одним компонентом — и коммерческое месторождение не образуется.

Потенциал природного водорода уже подтолкнул ученых к созданию стартапа Snowfox Discovery, который намерен выявлять промышленные скопления газа и таким образом способствовать энергетическому переходу без углерода.

Напомним, несмотря на длительные сомнения и затяжные обещания, озоновый слой над Антарктикой начал восстанавливаться. Это стало возможным благодаря совместным международным усилиям, направленным на сокращение выбросов веществ, разрушающих озон.

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