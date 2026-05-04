Фізики запропонували спосіб передавати повідомлення в минуле

Фото: кадр з фільму "Інтерстеллар"

Фізики запропонували метод, який у теорії дозволяє передавати інформацію крізь час за допомогою квантових ефектів. Йдеться не про машину часу для людей, а про можливість надсилати сигнали в минуле на мікроскопічному рівні.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Як можливо передавати інформацію в минуле

Ідея нагадує один із ключових моментів фільму "Інтерстеллар", де герой передає доньці повідомлення через час. У реальній фізиці йдеться про схожий принцип причинної петлі, коли інформація з майбутнього допомагає точніше сформувати повідомлення в минулому.

Доктор Кайюань Цзи з Корнелльського університету пояснює це так: якщо людина в майбутньому пам'ятає, як саме було розшифровано повідомлення, вона може використати це знання, щоб краще закодувати його для своєї минулої версії.

Згідно з теорією відносності, об'єкти рухаються крізь простір-час певними траєкторіями. Одна з них називається замкненою часоподібною кривою. У такому сценарії об'єкт рухається вперед у часі, але потім робить петлю назад і повертається до початкової точки.

У звичайному світі створення такої петлі потребувало б неймовірної кількості енергії. Але на квантовому рівні подібні ефекти можуть виникати завдяки заплутаності частинок.

Професор Сет Ллойд із Массачусетського технологічного інституту порівнює це з експериментом, у якому фотон ніби відправляють на кілька наносекунд у минуле, де він взаємодіє зі своєю попередньою версією.

У теорії такий підхід створює щось схоже на канал зв'язку з пристроєм у минулому. Однак, як і в будь-якій системі передавання даних, тут виникає проблема шуму — повідомлення може спотворюватися або частково втрачатися.

Саме тут і з'являється ефект, схожий на "Інтерстеллар". Якщо відправник у майбутньому вже знає, як саме повідомлення було отримане і які помилки виникли під час розшифрування, він може закодувати сигнал так, щоб підвищити шанси на правильне прочитання.

