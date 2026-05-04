Физики предложили способ передавать сообщения в прошлое

Квантовое пространство в кино. Фото: кадр из фильма "Интерстеллар"

Физики предложили метод, который в теории позволяет передавать информацию сквозь время с помощью квантовых эффектов. Речь идет не о машине времени для людей, а о возможности отправлять сигналы в прошлое на микроскопическом уровне.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Как возможно передавать информацию в прошлое

Идея напоминает один из ключевых моментов фильма "Интерстеллар", где герой передает дочери сообщение через время. В реальной физике речь идет о похожем принципе причинной петли, когда информация из будущего помогает точнее сформировать сообщение в прошлом.

Доктор Кайюань Цзы из Корнелльского университета объясняет это так: если человек в будущем помнит, как именно было расшифровано сообщение, он может использовать это знание, чтобы лучше закодировать его для своей прошлой версии.

Согласно теории относительности, объекты движутся сквозь пространство-время по определенным траекториям. Одна из них называется замкнутой временной кривой. В таком сценарии объект движется вперед во времени, но затем делает петлю назад и возвращается к начальной точке.

Читайте также:

В обычном мире создание такой петли потребовало бы невероятного количества энергии. Но на квантовом уровне подобные эффекты могут возникать благодаря запутанности частиц.

Профессор Сет Ллойд из Массачусетского технологического института сравнивает это с экспериментом, в котором фотон будто отправляют на несколько наносекунд в прошлое, где он взаимодействует со своей предыдущей версией.

В теории такой подход создает нечто похожее на канал связи с устройством в прошлом. Однако, как и в любой системе передачи данных, здесь возникает проблема шума — сообщение может искажаться или частично теряться.

Именно здесь и появляется эффект, похожий на "Интерстеллар". Если отправитель в будущем уже знает, как именно сообщение было получено и какие ошибки возникли во время расшифровки, он может закодировать сигнал так, чтобы повысить шансы на правильное прочтение.

Ранее Новини.LIVE писали, что ученые, проанализировав данные NASA, пришли к выводу: примерно через один миллиард лет атмосфера Земли может потерять кислород. Это означает, что наша планета станет непригодной для большинства современных форм жизни значительно раньше, чем предполагали некоторые предыдущие оценки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что марсоход NASA Curiosity обнаружил на Марсе новые органические молекулы после химического эксперимента, который впервые провели непосредственно на другой планете. Исследователи отмечают, что сама по себе эта находка еще не доказывает существование жизни, однако показывает: важные следы древней марсианской истории могли храниться на поверхности более трех миллиардов лет.