Вчені знайшли "диво-дерево", яке здатне видаляти до 98% мікропластику з води

Вода з-під крана та листя дерева моринга.

Насіння моринги, яку часто називають "диво-деревом", може видаляти з водопровідної води понад 98% мікропластику. Нове дослідження показало, що природний екстракт із цієї рослини здатен працювати майже так само ефективно, як поширені хімічні реагенти для очищення води.

Як моринга очищає воду

Моринга давно відома як поживна й корисна рослина, а її насіння протягом століть використовували для очищення води. За словами дослідників, згадки про таке застосування є ще в давніх греків, римлян та єгиптян.

Команда вчених із Бразилії та Великої Британії вивчала насіння моринги як природний коагулянт. Це речовина, яка змушує дрібні частинки у воді злипатися між собою, після чого їх легше відфільтрувати.

У дослідженні вчені зосередилися на мікропластику з ПВХ, оскільки такі частинки вважаються одними з небезпечніших і можуть траплятися у питній воді. Для експерименту використовували частинки середнім розміром 18,8 мікрометра — приблизно вчетверо тонші за людську волосину.

Результат виявився дуже високим: екстракти насіння моринги у фільтраційних системах змогли видалити з водопровідної води 98,5% таких частинок. За ефективністю це приблизно відповідає сульфату алюмінію — поширеному хімічному коагулянту, який використовують для очищення води.

Перевага моринги в тому, що її насіння є відновлюваним і біорозкладним ресурсом. Воно не створює великих обсягів осаду й викликає менше занепокоєння щодо токсичності, ніж деякі хімічні реагенти.

Дослідники також з'ясували, що в більш лужній воді насіння моринги працювало навіть краще, ніж сульфат алюмінію. Це може зробити такий метод особливо цікавим для невеликих громад або регіонів, де доступ до хімічних реагентів обмежений.

Попри перспективність методу, у нього є обмеження. За оцінкою дослідників, одне насіння моринги може очистити приблизно 10 літрів води. Для великих міських станцій водоочищення цього недостатньо, адже їм потрібні величезні обсяги сировини.

Ще одна проблема — органічні залишки. Якщо використовувати багато насіння, у воді може залишатися більше органічних речовин, які також доведеться додатково видаляти.

