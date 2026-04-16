Як могли збудувати піраміду Хеопса: нова теорія про прихований пандус

Єгипетські піраміди. Фото: кадр з відео/YouTube

Вчені знову повернулися до питання, як саме в Давньому Єгипті змогли звести Велику піраміду в Гізі без сучасної техніки. Нове дослідження припускає, що для підйому кам'яних блоків могли використовувати прихований спіральний пандус усередині конструкції.

Як будували піраміду Хеопса

Питання будівництва піраміди Хеопса десятиліттями залишається предметом суперечок серед дослідників. Головна складність полягає в тому, щоб пояснити, як стародавні робітники підіймали і встановлювали мільйони кам'яних блоків, деякі з яких важили до 15 тонн, не маючи сучасних механізмів. Письмових джерел, які б прямо пояснювали цей процес, не збереглося.

Нове дослідження припускає, що піраміду могли будувати за допомогою прихованого спірального пандуса, який проходив усередині споруди. Комп'ютерний науковець Вісенте Луїс Росель Роїг вважає, що робітники використовували так званий крайовий пандус — похилий шлях уздовж зовнішніх країв піраміди, який поступово закривали в міру добудови нових ярусів.

На відміну від теорій із великими зовнішніми насипами, нова модель передбачає, що блоки переміщували вгору поетапно, рівень за рівнем. Це, за задумом автора, дозволяло уникнути спорудження величезних зовнішніх рамп, які вимагали б додаткових обсягів матеріалу і могли б заважати самому процесу будівництва.

Читайте також:

Модель прихованого пандуса всередині піраміди Хеопса. Фото: Nature

Масштаб будівництва, як і раніше, вражає. Довжина основи піраміди становить близько 230 метрів з кожного боку, а висота — приблизно 147 метрів. За оцінками істориків, на спорудження пішло близько 2,3 млн кам'яних блоків.

Згідно з моделюванням, блоки могли встановлювати з інтервалом від чотирьох до шести хвилин. За такого темпу саму піраміду могли завершити за 14-21 рік. Якщо ж врахувати видобуток каменю, транспортування та перерви для робітників, загальний термін зростає до 20-27 років, що загалом відповідає вже існуючим оцінкам.

Автор дослідження також пов'язує свою теорію з раніше виявленими порожнинами всередині піраміди. За цією версією, частина прихованого пандуса могла зберегтися в структурі споруди й сьогодні.

У роботі зазначається, що технології часів Стародавнього царства не передбачали залізних інструментів, колісного транспорту для важких вантажів або складних блокових систем, але дозволяли використовувати мідні зубила, сани з водяним змащенням, мотузки, важелі, земляні насипи та баржі на Нілі. Саме ці обмеження і стали частиною параметрів у моделі.

Раніше Новини.LIVE писали, що дослідники запропонували новий підхід, який дає змогу точніше керувати властивостями матеріалів для фотокаталізу. Отримані результати можуть посилити інтерес до сполук на основі полігептазину-іміду, які вважають перспективною основою для подальшого розвитку технологій сонячного палива.

Також Новини.LIVE розповідали, що вчені отримали нові дані про ядерні процеси, які лежать в основі формування золота, платини та інших важких елементів під час найекстремальніших космічних подій. Ключову роль у цьому відіграв аналіз розпаду надзвичайно нестабільних ядер, що виникають у середовищі з дуже високою концентрацією нейтронів.