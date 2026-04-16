Как могли построить пирамиду Хеопса: новая теория о скрытом пандусе

Египетские пирамиды. Фото: кадр из видео/YouTube

Ученые вновь вернулись к вопросу, как именно в Древнем Египте смогли возвести Великую пирамиду в Гизе без современной техники. Новое исследование предполагает, что для подъема каменных блоков могли использовать скрытый спиральный пандус внутри конструкции.

Как строили пирамиду Хеопса

Вопрос строительства пирамиды Хеопса десятилетиями остается предметом споров среди исследователей. Главная сложность заключается в том, чтобы объяснить, как древние рабочие поднимали и устанавливали миллионы каменных блоков, некоторые из которых весили до 15 тонн, не имея современных механизмов. Письменных источников, которые бы прямо объясняли этот процесс, не сохранилось.

Новое исследование предполагает, что пирамиду могли строить с помощью скрытого спирального пандуса, который проходил внутри сооружения. Компьютерный ученый Висенте Луис Росель Роиг считает, что рабочие использовали так называемый краевой пандус — наклонный путь вдоль внешних краев пирамиды, который постепенно закрывали по мере достройки новых ярусов.

В отличие от теорий с большими внешними насыпями, новая модель предполагает, что блоки перемещали вверх поэтапно, уровень за уровнем. Это, по замыслу автора, позволяло избежать сооружения огромных внешних рамп, которые требовали бы дополнительных объемов материала и могли бы мешать самому процессу строительства.

Модель скрытого пандуса внутри пирамиды Хеопса. Фото: Nature

Масштаб строительства по-прежнему впечатляет. Длина основания пирамиды составляет около 230 метров с каждой стороны, а высота — примерно 147 метров. По оценкам историков, на сооружение ушло около 2,3 млн каменных блоков.

Согласно моделированию, блоки могли устанавливать с интервалом от четырех до шести минут. При таком темпе саму пирамиду могли завершить за 14-21 год. Если же учесть добычу камня, транспортировку и перерывы для рабочих, общий срок возрастает до 20-27 лет, что в целом соответствует уже существующим оценкам.

Автор исследования также связывает свою теорию с ранее обнаруженными полостями внутри пирамиды. По этой версии, часть скрытого пандуса могла сохраниться в структуре сооружения и сегодня.

В работе отмечается, что технологии времен Древнего царства не предусматривали железных инструментов, колесного транспорта для тяжелых грузов или сложных блочных систем, но позволяли использовать медные зубила, сани с водяной смазкой, веревки, рычаги, земляные насыпи и баржи на Ниле. Именно эти ограничения и стали частью параметров в модели.

