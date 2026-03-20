Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ученые объяснили, как рождаются золото и платина во Вселенной

Ученые объяснили, как рождаются золото и платина во Вселенной

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 14:24
Золотые самородки. Фото: Unsplash

Ученые получили новые данные о ядерных процессах, которые лежат в основе образования золота, платины и других тяжелых элементов во время самых экстремальных космических событий. Ключом к этому стал анализ распада чрезвычайно нестабильных ядер, возникающих в среде с очень высокой плотностью нейтронов.

Об этом пишет ScienceDaily.

Что именно удалось выяснить о рождении тяжелых элементов

Речь идет о так называемом r-процессе — быстром захвате нейтронов, который запускается во время взрывных или катастрофических астрономических событий. В таких условиях атомные ядра очень быстро поглощают нейтроны, становятся неустойчивыми, а затем переходят в более стабильные состояния, формируя тяжелые элементы, в частности золото и платину.

Чтобы лучше понять этот механизм, исследователи работали с редким изотопом индия-134 на станции ISOLDE в CERN. Именно там они смогли проследить, как во время его распада формируются возбужденные состояния изотопов олова-134, олова-133 и олова-132.

Одним из главных результатов стало первое прямое измерение энергии нейтронов, высвобождающихся при бета-задержанном излучении двух нейтронов. Это один из тех процессов, которые долго оставались почти недостижимыми для экспериментального наблюдения из-за чрезвычайно короткого времени существования таких ядер и сложности фиксации движения частиц.

Еще одним важным результатом стало обнаружение давно искомого возбужденного состояния в олове-133. Именно это наблюдение помогло показать, что ядро после распада не теряет полностью информацию о предыдущем состоянии, а сохраняет своеобразный след своего происхождения.

Новые измерения позволяют точнее проверять модели, которые описывают образование тяжелых элементов во Вселенной. Для науки это важно потому, что именно такие ядерные переходы определяют, как вещество эволюционирует после столкновений нейтронных звезд или других космических катастроф и каким путем в нем в конце концов появляются золото и другие тяжелые металлы.

ученые драгоценные металлы исследование золото Платина
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации