В Китае нашли наибольшее месторождение золота в истории — на более чем 83 млрд долларов

Огромные запасы драгоценных металлов находятся не в земной коре, а в недрах планеты. В научных работах обсуждают механизмы, которые могли бы со временем переносить часть этих элементов вверх через мантию.

Откуда берется золото и почему его так мало в коре

На золотоносном месторождении Вангу в китайской провинции Хунань в конце 2025 года объявили о вероятном обнаружении более тысячи тонн золота под уже действующей шахтой, опираясь на научный материал профессора Матиаса Вилболда из Геттингенского университета.

Если оценки подтвердятся, речь идет о крупнейшем месторождении золота и потенциально крупнейшем месторождении любого драгоценного металла в истории. Ориентировочную рыночную стоимость запасов оценивают примерно в 83 миллиарда долларов.

Матиас Вилболд обращает внимание на парадокс: золото воспринимают как исключительно редкий металл, но на планете оно "редкое" прежде всего в доступных слоях. По его словам, 99,9% драгоценных металлов Земли содержатся в ядре.

Традиционная картина происхождения этих элементов связана с ранним этапом формирования Земли более 4,5 миллиарда лет назад. Тяжелые элементы, в частности золото, платина и вольфрам, вместе с железом и никелем опустились в ядро. Их относят к "сидерофилам" — элементам, способным химически связываться с железом и поэтому концентрироваться в железосодержащих глубинах.

Одна из альтернативных идей заключается в том, что ядро может медленно "отдавать" часть вещества, а драгоценные металлы — подниматься вверх через мантию. Уилболд связывает это с геофизическими признаками существования мантийных плюмов — подъемов горячей породы, которые могут начинаться на границе ядра и мантии и подниматься к коре в районах активного вулканизма, в частности на Гавайях и в Исландии. В такой модели плюмы способны переносить металлы ближе к поверхности.

Параллельно звучит другое объяснение, которое не все геологи считают менее убедительным. Доктор Марио Фишер-Гёдде из Кельнского университета связывает обогащение мантии высокосидерофильными элементами с внешним "снабжением" — ударами метеоритов. Он апеллирует к периоду поздней интенсивной бомбардировки около 3,9 миллиарда лет назад, когда Земля подвергалась многочисленным столкновениям с крупными астероидами. По этой версии, тяжелые элементы могли попасть в мантию уже после формирования ядра, поэтому часть металлов не опустилась глубже и осталась в мантийных слоях.

