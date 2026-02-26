Видео
Главная Технологии Тысячи тонн золота поднялись на поверхность Земли — где их нашли

Тысячи тонн золота поднялись на поверхность Земли — где их нашли

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 16:32
В Китае нашли наибольшее месторождение золота в истории — на более чем 83 млрд долларов
Планета Земля и золотые самородки. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Огромные запасы драгоценных металлов находятся не в земной коре, а в недрах планеты. В научных работах обсуждают механизмы, которые могли бы со временем переносить часть этих элементов вверх через мантию.

Об этом пишет Science Focus.

Откуда берется золото и почему его так мало в коре

На золотоносном месторождении Вангу в китайской провинции Хунань в конце 2025 года объявили о вероятном обнаружении более тысячи тонн золота под уже действующей шахтой, опираясь на научный материал профессора Матиаса Вилболда из Геттингенского университета.

Если оценки подтвердятся, речь идет о крупнейшем месторождении золота и потенциально крупнейшем месторождении любого драгоценного металла в истории. Ориентировочную рыночную стоимость запасов оценивают примерно в 83 миллиарда долларов.

Матиас Вилболд обращает внимание на парадокс: золото воспринимают как исключительно редкий металл, но на планете оно "редкое" прежде всего в доступных слоях. По его словам, 99,9% драгоценных металлов Земли содержатся в ядре.

Традиционная картина происхождения этих элементов связана с ранним этапом формирования Земли более 4,5 миллиарда лет назад. Тяжелые элементы, в частности золото, платина и вольфрам, вместе с железом и никелем опустились в ядро. Их относят к "сидерофилам" — элементам, способным химически связываться с железом и поэтому концентрироваться в железосодержащих глубинах.

Одна из альтернативных идей заключается в том, что ядро может медленно "отдавать" часть вещества, а драгоценные металлы — подниматься вверх через мантию. Уилболд связывает это с геофизическими признаками существования мантийных плюмов — подъемов горячей породы, которые могут начинаться на границе ядра и мантии и подниматься к коре в районах активного вулканизма, в частности на Гавайях и в Исландии. В такой модели плюмы способны переносить металлы ближе к поверхности.

Параллельно звучит другое объяснение, которое не все геологи считают менее убедительным. Доктор Марио Фишер-Гёдде из Кельнского университета связывает обогащение мантии высокосидерофильными элементами с внешним "снабжением" — ударами метеоритов. Он апеллирует к периоду поздней интенсивной бомбардировки около 3,9 миллиарда лет назад, когда Земля подвергалась многочисленным столкновениям с крупными астероидами. По этой версии, тяжелые элементы могли попасть в мантию уже после формирования ядра, поэтому часть металлов не опустилась глубже и осталась в мантийных слоях.

Ранее бывший преподаватель физики Гарварда Майкл Гильен выдвигал идею о "рае" по ту сторону Космического горизонта — гипотезу, которую большинство ученых считает скорее метафизической интерпретацией границ наблюдаемой Вселенной.

В то же время физики из Венского университета недавно зафиксировали редкую "гексатическую" фазу материи при плавлении атомарно тонких кристаллов, что помогло прояснить поведение ультратонких материалов при нагревании.

наука драгоценные металлы исследование золото Земля ядро Земли
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
