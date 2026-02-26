Видео
Україна
Гарвардский физик заявил, где может находиться "рай" во Вселенной

Гарвардский физик заявил, где может находиться "рай" во Вселенной

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 11:41
Физик из Гарварда заявил, что нашел "рай" — где он находится
Вид на планету Земля из космоса и облака. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Физик Майкл Гильен предложил рассматривать "рай" как физически существующую область Вселенной и указал направление — за пределами Космического горизонта. Однако другие учёные считают, что такие выводы не относятся к науке: речь идёт о границе наблюдаемости, а не о точке на карте космоса.

Об этом пишет WIONEWS.

Читайте также:

Где заканчивается наблюдаемая Вселенная — и почему это не "место"

Гильен привязывает свою гипотезу к представлению о Космическом горизонте — границе, за которую мы принципиально не можем заглянуть. Он ссылается на закон Хаббла: чем дальше от Земли расположена галактика, тем быстрее она удаляется. На определенном расстоянии скорость удаления в рамках этой модели сравнивается со скоростью света, и тогда свет оттуда уже не может "догнать" наблюдателя.

По оценке, Космический горизонт расположен примерно в 439 миллиардах триллионов километров от Земли. Именно "по другую сторону" этой границы Гильен и размещает то, что называет раем.

Для обоснования он приводит несколько аргументов из современной космологии и теории относительности. Среди них — утверждение, что за Космическим горизонтом может существовать "целая Вселенная", которая навсегда скрыта от нас, а также интерпретация, что на этой границе "останавливается время", и поэтому там якобы возможно состояние "вневременности".

Впрочем, такая постановка вопроса вызвала возражения. В частности, астроном Алекс Джаннинас в комментарии Popular Mechanics подчеркнул, что космический горизонт не является физическим местом — это конечная граница, за которой мы не можем видеть или общаться из-за фундаментальных ограничений наблюдения.

Критики также отмечают, что рассуждения о "рае" выходят за пределы научного метода и относятся скорее к метафизике.

Тема условий, необходимых для жизни, активно исследуется и в более "земном" контексте. Недавно ученые показали, что во время формирования Земли существовало очень узкое "окно" баланса кислорода: без него фосфор и азот — ключевые для биологии элементы — не задержались бы у поверхности, и жизнь могла бы не стартовать.

Параллельно астрономы наблюдают межзвездные объекты. Комета 3I/ATLAS, которая пролетела мимо Земли, оставила облако органических соединений, среди которых обнаружили молекулы, считающиеся важными "кирпичиками" для процессов, связанных с жизнью.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
