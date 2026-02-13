Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Новое исследование показало, почему жизнь на Земле — это случайность

Новое исследование показало, почему жизнь на Земле — это случайность

Ua en ru
Дата публикации 13 февраля 2026 10:34
Жизнь на Земле возникла по счастливой случайности — новое исследование
Планета Земля. Фото: Unsplash

Жизнь на Земле могла стать возможной благодаря очень узкому "окну" условий во время формирования планеты. Исследование показывает: без правильного баланса кислорода два ключевых для биологии вещества — фосфор и азот — не задерживаются у поверхности, и жизни просто не с чего "стартовать".

Об этом пишет Space.

Реклама
Читайте также:

Почему образование жизни на Земле это случайность

Авторы работы пришли к выводу, что Земля сформировалась при необычно точном наборе химических условий, которые позволили сохранить на поверхности два элемента, критически важные для жизни в нашем понимании: фосфор и азот. Идея в том, что каменистая планета может выглядеть пригодной для жизни снаружи, но в то же время быть химически "пустой" для биологии, если эти элементы исчезли или стали недоступными.

Во время раннего этапа эволюции молодые планеты часто бывают частично или полностью расплавленными. В этот период тяжелые металлы опускаются внутрь и формируют ядро, тогда как более легкие вещества остаются ближе к поверхности. Именно в этой фазе решающим становится уровень кислорода: он определяет, где "оседают" другие элементы, и останутся ли они в мантии и коре, доступными для будущей химии жизни.

Согласно моделям, уровень кислорода должен попасть в очень узкий диапазон. Если кислорода мало, фосфор охотнее связывается с железом и "проваливается" в ядро, лишая поверхность одного из ключевых компонентов для ДНК, клеточных мембран и переноса энергии. Если кислорода много, азот легче теряется в космос. В итоге нужный набор "строительных блоков" так и не складывается.

Исследователи назвали этот промежуточный уровень кислорода "химической зоной Златовласки" и утверждают, что Земля как раз оказалась в ее пределах. Если бы во время формирования ядра кислорода было хотя бы немного больше или меньше, на планете не осталось бы достаточно фосфора или азота для развития жизни.

В моделировании команда также сравнила эти условия с другими планетами, в частности с Марсом. Там, по заключению авторов, химический баланс был другим: в мантии могло сохраниться больше фосфора, но в то же время — меньше азота, что делает среду сложной для жизни в знакомом нам виде.

Работа также ставит под сомнение привычный акцент только на "зоне пригодности" — области вокруг звезды, где может существовать жидкая вода. Вода остается критически важной, однако этого может быть недостаточно: планета способна находиться на правильном расстоянии от звезды и все равно не иметь внутреннего химического "запаса", необходимого для возникновения жизни.

Ключевой нюанс в том, что условия, которые определяют этот процесс, связаны с химическим составом самой звезды. Поскольку планеты формируются из того же материала, что и их звезды, звездная "химия" может подсказывать, способна ли система вообще породить планеты с балансом элементов, благоприятным для жизни. Авторы считают, что это может сделать поиск жизни более точным: стоит обращать внимание на системы со звездами, похожими на Солнце.

Напомним, во время прохождения сквозь Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS продемонстрировал ощутимые изменения в форме и характере излучения льда, из которого состоит комета. Наблюдения в инфракрасном спектре позволили точнее определить, как различные вещества распределяются вокруг ее ядра.

Также мы писали, что обновленный анализ данных NASA помог уточнить форму и точные размеры Юпитера, обнаружив отличия от оценок, сделанных еще во время миссий 1970-х годов. Серия современных радиоизмерений позволила создать самую подробную за десятилетия модель параметров газового гиганта.

космос планета ученые исследование жизнь Земля
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации