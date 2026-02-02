Как возникла жизнь на Земле — найденная в космосе молекула раскрыла тайну

Иллюстративное изображение космоса. Фото: Unsplash

Ученые обнаружили в межзвездном пространстве самую большую органическую молекулу с серой — элементом, без которого невозможны аминокислоты, белки и ферменты. Находка помогает объяснить, как "кирпичики" жизни могли формироваться в космосе задолго до появления планет вроде Земли.

Как сера поможет объяснить образование жизни на Земле

Исследователи сообщили об обнаружении крупнейшей серосодержащей органической молекулы, которую когда-либо находили в межзвездном пространстве. Ее называют важным звеном для понимания того, как во Вселенной возникает более сложная химия, способная приводить к появлению молекулярных "строительных блоков" жизни.

Сера — десятый по распространенности элемент во Вселенной и один из ключевых компонентов для жизни на Земле. В то же время в межзвездном пространстве крупных молекул с серой долгое время почти не удавалось зафиксировать, хотя в кометах и метеоритах подобные соединения уже находили. По словам ведущего автора исследования Мицунори Араки, это выглядело странно: сера должна быть распространенной, но ее чрезвычайно сложно "поймать" наблюдениями.

Молекулу обнаружили в молекулярном облаке G+0,693-0,027 — примерно в 27 тысячах световых лет от Земли, недалеко от центра Млечного Пути. Такие облака являются холодными плотными скоплениями газа и пыли, где могут образовываться молекулы. Их также называют "звездными яслями", ведь из уплотнений в этих структурах со временем формируются молодые звезды.

Найденное соединение состоит из 13 атомов. Для сравнения, предыдущий "рекорд" среди серосодержащих молекул в космосе составлял девять атомов, тогда как большинство ранее зафиксированных соединений такого типа насчитывали лишь три-пять атомов.

Ученые подчеркивают, что обнаружение больших молекул важно тем, что помогает уменьшить разрыв между простой химией, которую часто регистрируют в межзвездной среде, и более сложными органическими соединениями, известными из исследований комет и метеоритов.

Профессор планетологии Музея естественной истории в Лондоне Сара Рассел, которая не участвовала в исследовании, отмечает: присутствие сложных органических молекул в центре нашей Галактики может означать, что биологически важные материалы распространены в космосе гораздо шире, чем казалось. А то, что такие соединения находят на огромных расстояниях от Земли, усиливает предположение: подобные процессы могут происходить и в других частях Вселенной — а значит, существование жизни вне нашей планеты становится немного более вероятным.

