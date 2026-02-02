Як виникло життя на Землі — знайдена у космосі молекула розкрила таємницю

Ілюстративне зображення космосу. Фото: Unsplash

Вчені виявили в міжзоряному просторі найбільшу органічну молекулу з сіркою — елементом, без якого неможливі амінокислоти, білки та ферменти. Знахідка допомагає пояснити, як "цеглинки" життя могли формуватися у космосі задовго до появи планет на кшталт Землі.

Як сірка допоможе пояснити утворення життя на Землі

Дослідники повідомили про виявлення найбільшої сірковмісної органічної молекули, яку будь-коли знаходили в міжзоряному просторі. Її називають важливою ланкою для розуміння того, як у Всесвіті виникає складніша хімія, здатна приводити до появи молекулярних "будівельних блоків" життя.

Сірка — десятий за поширеністю елемент у Всесвіті та один із ключових компонентів для життя на Землі. Водночас у міжзоряному просторі великих молекул із сіркою тривалий час майже не вдавалося зафіксувати, хоча у кометах і метеоритах подібні сполуки вже знаходили. За словами провідного автора дослідження Міцунорі Аракі, це мало дивний вигляд: сірка має бути поширеною, але її надзвичайно складно "впіймати" спостереженнями.

Молекулу виявили в молекулярній хмарі G+0,693-0,027 — приблизно за 27 тисяч світлових років від Землі, неподалік від центра Чумацького Шляху. Такі хмари є холодними щільними скупченнями газу та пилу, де можуть утворюватися молекули. Їх також називають "зоряними яслами", адже з ущільнень у цих структурах з часом формуються молоді зорі.

Знайдена сполука складається з 13 атомів. Для порівняння, попередній "рекорд" серед сірковмісних молекул у космосі становив дев'ять атомів, тоді як більшість раніше зафіксованих сполук такого типу налічували лише три-п'ять атомів.

Науковці підкреслюють, що виявлення більших молекул важливе тим, що допомагає зменшити розрив між простою хімією, яку часто реєструють у міжзоряному середовищі, та складнішими органічними сполуками, відомими з досліджень комет і метеоритів.

Професорка планетології Музею природної історії в Лондоні Сара Рассел, яка не брала участі в дослідженні, наголошує: присутність складних органічних молекул у центрі нашої Галактики може означати, що біологічно важливі матеріали поширені у космосі набагато ширше, ніж здавалося. А те, що такі сполуки знаходять на величезних відстанях від Землі, підсилює припущення: подібні процеси можуть відбуватися і в інших частинах Всесвіту — а отже, існування життя поза нашою планетою стає трохи імовірнішим.

