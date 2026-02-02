Відео
Головна Технології У космосі знайшли молекулу, пов'язану з походженням життя на Землі

У космосі знайшли молекулу, пов'язану з походженням життя на Землі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 10:34
Як виникло життя на Землі — знайдена у космосі молекула розкрила таємницю
Ілюстративне зображення космосу. Фото: Unsplash

Вчені виявили в міжзоряному просторі найбільшу органічну молекулу з сіркою — елементом, без якого неможливі амінокислоти, білки та ферменти. Знахідка допомагає пояснити, як "цеглинки" життя могли формуватися у космосі задовго до появи планет на кшталт Землі.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Як сірка допоможе пояснити утворення життя на Землі

Дослідники повідомили про виявлення найбільшої сірковмісної органічної молекули, яку будь-коли знаходили в міжзоряному просторі. Її називають важливою ланкою для розуміння того, як у Всесвіті виникає складніша хімія, здатна приводити до появи молекулярних "будівельних блоків" життя.

Сірка — десятий за поширеністю елемент у Всесвіті та один із ключових компонентів для життя на Землі. Водночас у міжзоряному просторі великих молекул із сіркою тривалий час майже не вдавалося зафіксувати, хоча у кометах і метеоритах подібні сполуки вже знаходили. За словами провідного автора дослідження Міцунорі Аракі, це мало дивний вигляд: сірка має бути поширеною, але її надзвичайно складно "впіймати" спостереженнями.

Молекулу виявили в молекулярній хмарі G+0,693-0,027 — приблизно за 27 тисяч світлових років від Землі, неподалік від центра Чумацького Шляху. Такі хмари є холодними щільними скупченнями газу та пилу, де можуть утворюватися молекули. Їх також називають "зоряними яслами", адже з ущільнень у цих структурах з часом формуються молоді зорі.

Знайдена сполука складається з 13 атомів. Для порівняння, попередній "рекорд" серед сірковмісних молекул у космосі становив дев'ять атомів, тоді як більшість раніше зафіксованих сполук такого типу налічували лише три-п'ять атомів.

Науковці підкреслюють, що виявлення більших молекул важливе тим, що допомагає зменшити розрив між простою хімією, яку часто реєструють у міжзоряному середовищі, та складнішими органічними сполуками, відомими з досліджень комет і метеоритів.

Професорка планетології Музею природної історії в Лондоні Сара Рассел, яка не брала участі в дослідженні, наголошує: присутність складних органічних молекул у центрі нашої Галактики може означати, що біологічно важливі матеріали поширені у космосі набагато ширше, ніж здавалося. А те, що такі сполуки знаходять на величезних відстанях від Землі, підсилює припущення: подібні процеси можуть відбуватися і в інших частинах Всесвіту — а отже, існування життя поза нашою планетою стає трохи імовірнішим.

Нагадаємо, людству вдалося зафіксувати 10-секундний спалах надвисокої енергії з одного з найвіддаленіших куточків Всесвіту. Дані одразу з двох супутників підтвердили, що сигнал прийшов з області приблизно за 13 мільярдів світлових років від Землі.

Також ми писали, що астрономи, які працюють із космічним телескопом NASA Hubble, виявили незвичайний об'єкт, що не піддавався стандартній класифікації. Йдеться про беззоряну газову хмару з домінуванням темної матерії.

космос вчені дослідження життя Земля сірка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
