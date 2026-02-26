Відео
Фізик з Гарварду заявив, що знайшов "рай" — де він знаходиться

Дата публікації: 26 лютого 2026 11:41
Гарвардський фізик заявив, що знайшов "рай" — де він може бути розташований
Вид на планету Земля з космосу та хмари. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Колишній викладач фізики Гарварду та науковий комунікатор Майкл Гільєн висунув ідею, що "рай" може мати конкретне місце у фізичному Всесвіті — по той бік Космічного горизонту. Інші науковці відкидають такий підхід і наголошують, що йдеться про межу спостережень, а не "локацію", яку можна визначити в просторі.

Про це пише WIONEWS.

Де закінчується спостережуваний Всесвіт — і чому це не "місце"

Гільєн прив'язує свою гіпотезу до уявлення про Космічний горизонт — межу, за яку ми принципово не можемо зазирнути. Він посилається на закон Габбла: що далі від Землі розташована галактика, то швидше вона віддаляється. На певній відстані швидкість віддалення у межах цієї моделі зрівнюється зі швидкістю світла, і тоді світло звідти вже не може "наздогнати" спостерігача.

За оцінкою, Космічний горизонт розташований приблизно за 439 мільярдів трильйонів кілометрів від Землі. Саме "по інший бік" цієї межі Гільєн і розміщує те, що називає раєм.

Для обґрунтування він подає кілька аргументів із сучасної космології та теорії відносності. Серед них — твердження, що за Космічним горизонтом може існувати "цілий Всесвіт", який назавжди прихований від нас, а також інтерпретація, що на цій межі "зупиняється час", і тому там нібито можливий стан "позачасовості".

Втім, така постановка питання викликала заперечення. Зокрема, астроном Алекс Джаннінас в коментарі Popular Mechanics підкреслив, що космічний горизонт не є фізичним місцем — це скінченна межа, за якою ми не можемо бачити або спілкуватися через фундаментальні обмеження спостереження.

Критики також зауважують, що міркування про "рай" виходять за межі наукового методу й належать радше до метафізики.

Тема умов, необхідних для життя, активно досліджується й у більш "земному" контексті. Нещодавно вчені показали, що під час формування Землі існувало дуже вузьке "вікно" балансу кисню: без нього фосфор і азот — ключові для біології елементи — не затрималися б біля поверхні, і життя могло б не стартувати.

Паралельно астрономи спостерігають міжзоряні об'єкти. Комета 3I/ATLAS, яка пролетіла повз Землю, залишила хмару органічних сполук, серед яких виявили молекули, що вважаються важливими "цеглинками" для процесів, пов'язаних із життям.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
