Ученые нашли "чудо-дерево", которое способно удалять до 98% микропластика из воды

Вода из-под крана и листья дерева моринга.

Семена моринги, которую часто называют "чудо-деревом", могут удалять из водопроводной воды более 98% микропластика. Новое исследование показало, что природный экстракт из этого растения способен работать почти так же эффективно, как распространенные химические реагенты для очистки воды.

Как моринга очищает воду

Моринга давно известна как питательное и полезное растение, а ее семена на протяжении веков использовали для очистки воды. По словам исследователей, упоминания о таком применении есть еще у древних греков, римлян и египтян.

Команда ученых из Бразилии и Великобритании изучала семена моринги как природный коагулянт. Это вещество, которое заставляет мелкие частицы в воде слипаться между собой, после чего их легче отфильтровать.

В исследовании ученые сосредоточились на микропластике из ПВХ, поскольку такие частицы считаются одними из самых опасных и могут встречаться в питьевой воде. Для эксперимента использовали частицы средним размером 18,8 микрометра — примерно вчетверо тоньше человеческого волоса.

Результат оказался очень высоким: экстракты семян моринги в фильтрационных системах смогли удалить из водопроводной воды 98,5% таких частиц. По эффективности это примерно соответствует сульфату алюминия — распространенному химическому коагулянту, который используют для очистки воды.

Преимущество моринги в том, что ее семена являются возобновляемым и биоразлагаемым ресурсом. Они не создают больших объемов осадка и вызывают меньше беспокойства относительно токсичности, чем некоторые химические реагенты.

Исследователи также выяснили, что в более щелочной воде семена моринги работали даже лучше, чем сульфат алюминия. Это может сделать такой метод особенно интересным для небольших общин или регионов, где доступ к химическим реагентам ограничен.

Несмотря на перспективность метода, у него есть ограничения. По оценке исследователей, одно семя моринги может очистить примерно 10 литров воды. Для крупных городских станций водоочистки этого недостаточно, ведь им нужны огромные объемы сырья.

Еще одна проблема — органические остатки. Если использовать много семян, в воде может оставаться больше органических веществ, которые также придется дополнительно удалять.

