Вчені знайшли рослину, яка перетворює воду на позаземну речовину

Хвощ.

У воді, що проходить крізь порожнисте стебло хвоща, вчені зафіксували найекстремальніший ізотопний сигнал кисню серед усіх відомих наземних матеріалів. Дослідники повідомили, що на верхівці цієї рослини концентрація важкого кисню досягає рівня, який досі вважали майже неможливим у природних умовах Землі.

Про це пише Earth.com.

Як хвощ змінює воду ще до того, як вона доходить до листя

Йдеться про процес, який відбувається всередині самого стебла. Під час руху води крізь порожнисту структуру хвоща легші ізотопи кисню швидше випаровуються в повітря, тоді як важчі поступово накопичуються в рідині, що залишається в рослині.

Через це кожен наступний сегмент стебла отримує вже змінену, більш "збагачену" воду, а подальше випаровування лише посилює ефект. У верхній частині рослини концентрація важкого кисню зростає до значень, які виходять далеко за межі звичного для наземних матеріалів діапазону.

Особливо сильно цей процес проявляється за сухого повітря та високої температури. Саме цим дослідники пояснюють, чому в рослин із посушливих регіонів можуть фіксуватися настільки незвичні ізотопні показники.

Отримані результати виявилися настільки нетиповими, що їх спершу було б легше пов'язати з позаземною речовиною, ніж із земною рослиною. За оцінкою авторів роботи, нові дані фактично розширили відомі межі ізотопного складу кисню на Землі у п'ять разів.

Це важливо не лише як ботанічне спостереження. Відкриття показує, що в природних системах можуть виникати хімічні сигнали, які раніше вважали майже недосяжними без незвичних геологічних або космічних умов.

