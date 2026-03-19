Ученые нашли растение, которое превращает воду во внеземное вещество

Хвощ. Фото: Unsplash

В воде, проходящей сквозь полый стебель хвоща, ученые зафиксировали самый экстремальный изотопный сигнал кислорода среди всех известных наземных материалов. Исследователи сообщили, что на верхушке этого растения концентрация тяжелого кислорода достигает уровня, который до сих пор считали почти невозможным в естественных условиях Земли.

Об этом пишет Earth.com.

Речь идет о процессе, который происходит внутри самого стебля. Во время движения воды сквозь полую структуру хвоща более легкие изотопы кислорода быстрее испаряются в воздух, тогда как более тяжелые постепенно накапливаются в жидкости, остающейся в растении.

Из-за этого каждый следующий сегмент стебля получает уже измененную, более "обогащенную" воду, а дальнейшее испарение лишь усиливает эффект. В верхней части растения концентрация тяжелого кислорода возрастает до значений, которые выходят далеко за пределы привычного для наземных материалов диапазона.

Особенно сильно этот процесс проявляется при сухом воздухе и высокой температуре. Именно этим исследователи объясняют, почему у растений из засушливых регионов могут фиксироваться столь необычные изотопные показатели.

Полученные результаты оказались настолько нетипичными, что их сначала было бы легче связать с внеземным веществом, чем с земным растением. По оценке авторов работы, новые данные фактически расширили известные границы изотопного состава кислорода на Земле в пять раз.

Это важно не только как ботаническое наблюдение. Открытие показывает, что в природных системах могут возникать химические сигналы, которые ранее считали почти недостижимыми без необычных геологических или космических условий.

