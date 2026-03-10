Видео
Україна
Учёные воссоздали мозг мухи в цифровой системе — видео

Учёные воссоздали мозг мухи в цифровой системе — видео

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 11:41
Ученым удалось "загрузить" мозг мухи в компьютер — что из этого вышло
Муха и работа за ноутбуком. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Компания Eon Systems PBC показала систему, в которой полная модель мозга плодовой мушки управляет телом в физическом симуляторе и формирует несколько разных вариантов поведения. Исследователи называют эту демонстрацию первым примером такого класса эмуляции.

Об этом говорится в исследовании на The Innermost Loop.

Читайте также:

Как удалось создать цифровую модель мозга мухи

Исследователи опубликовали видео, в котором демонстрируется полная эмуляция мозга, которая способна порождать несколько типов поведения.

Вычислительная модель мозга охватывает более 125 тысяч нейронов и 50 миллионов синаптических соединений, построенных на базе коннектома (полной карты нейронных связей мозга) и прогнозов идентичности нейромедиаторов, полученных с помощью машинного обучения.

Система работает как замкнутый цикл: сенсорный сигнал поступает в модель, далее активность распространяется через полный коннектом, после чего генерируются моторные команды, которые выполняет физически смоделированное тело.

Компания намерена создать самый большой в мире коннектом и самую точную эмуляцию мозга. Следующим этапом названа полная цифровая эмуляция мозга мыши, а в перспективе — система человеческого масштаба.

Астрономы ранее обратили внимание на необычное поведение кометы 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak. После сближения с Солнцем в 2017 году ее ядро резко изменило скорость и начало вращаться в обратном направлении.

В то же время ученые работают и над новыми методами исследования далеких миров. В частности физик Леонардос Гкувелис из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана предложил подход, который позволяет быстрее анализировать атмосферу экзопланет и точнее отделять полезные данные от шумов в спектрах.

мозг ученые модель исследование симуляция цифровые клоны
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
