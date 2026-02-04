Под реакторами Фукусимы нашли формы жизни, которые не должны там существовать

Поисковые работы вблизи поврежденной атомной станции "Фукусима-1". Фото: Reuters

Под аварийной АЭС Фукусима-Дайичи в Японии исследователи нашли неожиданные сообщества микроорганизмов в высокорадиоактивной воде. Самое удивительное то, что эти бактерии не демонстрировали выраженной генетической устойчивости к радиации, но все равно смогли активно размножаться.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Как микроорганизмы смогли приспособиться к радиоактивной среде

После цунами 2011 года, которое вызвало масштабную аварию на атомной электростанции Фукусима-Дайичи, Япония приостановила все ядерные операции. Недавно страна перезапустила один из уцелевших реакторов — и на фоне этого биологи проанализировали образцы микробов, отобранные из высокорадиоактивной воды в тороидальном помещении под зданием реактора.

В иле из тороидальной камеры обнаружили бактерии, которые, в отличие от ожиданий, не имели "специально усиленных" генетических механизмов, которые обычно связывают с выносливостью к ионизирующему излучению.

По логике выживания в зоне ядерной катастрофы организмы либо погибают, либо эволюционируют, поэтому ученые предполагали, что наткнутся на микроорганизмы, известные способностью выдерживать радиацию — например, Deinococcus radiodurans или Methylobacterium radiotolerans. Но анализ генетических маркеров в пробах показал другую картину.

Образцы оказались насыщенными бактериями родов Limnobacter и Brevirhabdus. Это хемолитотрофные микроорганизмы: они получают энергию, окисляя неорганические соединения — в частности марганец или сульфиды — и могут превращать сульфиды в сульфаты. Отдельно нашли и небольшое количество "окислителей железа" из родов Hoeflea и Sphinopyxis, которые живут благодаря преобразованию одной формы железа в другую.

Несмотря на токсичный для многих форм жизни уровень ионизирующего излучения, эти бактерии смогли процветать. Авторы работы обратили внимание на возможный фактор, который помог микробам закрепиться: смесь аварийной охлаждающей воды и морской воды внутри тороидальной камеры, вероятно, способствовала росту биопленок на металлических поверхностях. Поскольку такие бактерии способны окислять и "подъедать" металлы, ученые предположили, что слизистая оболочка бактериальных масс могла служить дополнительным барьером и частично защищать их от радиации.

Еще одна деталь, которая привлекла внимание исследователей: многие микроорганизмы, найденные в тороидальном помещении, также хорошо чувствуют себя в океане. Это оставляет два возможных объяснения — они могли попасть под станцию вместе с волнами цунами, или же их "морская" приспособленность помогла пережить условия внутри поврежденного реактора.

