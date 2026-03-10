Відео
Головна Технології Вчені створили першу в світі цифрову модель мозку мухи — відео

Вчені створили першу в світі цифрову модель мозку мухи — відео

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 11:41
Вчені "завантажили" мозок мухи в комп'ютер — цифрова копія почала поводитися як жива
Муха та робота за ноутбуком. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Вчені представили першу цифрову модель цілого мозку, яка змогла керувати тілом у фізичній симуляції. Компанія Eon Systems PBC створила систему на основі мозку дорослої плодової мушки.

Про це йдеться у дослідженні на The Innermost Loop.

Як вдалося створити цифрову модель мозку мухи

Дослідники опублікували відео, у якому демонструється повна емуляція мозку, яка здатна породжувати кілька типів поведінки.

Обчислювальна модель мозку охоплює понад 125 тисяч нейронів і 50 мільйонів синаптичних з'єднань, побудованих на базі конектому (повної карти нейронних зв'язків мозку) та прогнозів ідентичності нейромедіаторів, отриманих за допомогою машинного навчання.

Система працює як замкнений цикл: сенсорний сигнал надходить у модель, далі активність поширюється через повний конектом, після чого генеруються моторні команди, які виконує фізично змодельоване тіло.

Компанія має намір створити найбільший у світі конектом та найточнішу емуляцію мозку. Наступним етапом названо повну цифрову емуляцію мозку миші, а у перспективі — систему людського масштабу.

мозок вчені модель дослідження симуляція цифрові клони
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
