Небезпечні Android-додатки — 4 ознаки того, що за вами стежать

Рука підкидує смартфон з Android. Фото: Unsplash

Несподіваний розряд батареї чи різкий стрибок споживання мобільних даних — це не завжди випадковий збій. Часто такі симптоми свідчать про те, що невинний, на перший погляд, застосунок безшумно збирає інформацію про ваше місце перебування, звички та іншу приватну діяльність.

Про чотири ознаки цього пише MakeUseOf.

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Найочевиднішим сигналом ризику є надмірні дозволи. Якщо проста "ліхтарик"-утиліта під час установлення просить доступ до контактів, мікрофона чи геолокації, це тривожний дзвіночок: навіщо їй знати, з ким ви спілкуєтеся або де перебуваєте? Перегляньте перелік прав, які надано вже встановленим програмам, і заберіть усе зайве — особливо доступ до місця розташування, мікрофона чи фонових даних.

Ще одна характерна ознака — батарея, що розряджається значно швидше, ніж раніше, навіть якщо ви не граєте й не знімаєте відео. Додатки, які постійно пінгують GPS, синхронізуються із серверами або навіть записують звукові фрагменти, здатні виснажувати акумулятор уже до полудня. Відкрийте статистику споживання енергії й зверніть увагу на маловідомі програми у верхній частині списку. Вимкнення їхньої фонової активності часто повертає звичний час роботи.

Іконка геолокації, що виникає без жодної очевидної причини, також говорить сама за себе: якась програма щойно звернулася до GPS-модуля. Навіть служби погоди або доставки не повинні робити цього, коли ви їх не використовуєте. Перегляньте налаштування доступу до місця розташування та залиште вибір "Тільки під час використання", а непотрібним застосункам узагалі забороніть доступ до координат.

Нарешті, неконтрольований витік мобільного трафіку без серйозних завантажень або потокового відео — красномовне свідчення того, що певний додаток у фоні надсилає дані на віддалені сервери. Якщо звичайний калькулятор раптом "з'їдає" сотні мегабайт, обмежте його роботу у фоновому режимі або замініть на більш "чесний" аналог.

Ваш смартфон не має перетворюватися на наглядову камеру. Регулярно перевіряйте дозволи, стежте за активністю батареї та трафіку, а головне — видаляйте програми, у доброчесності яких сумніваєтеся. Кілька хвилин уваги до налаштувань допоможуть зберегти конфіденційність і водночас продовжити час роботи пристрою.

Нагадаємо, смартфон, який потрапив до рук зловмисника, подібний до відкритого гаманця, залишеного у натовпі: всі особисті дані у відкритому доступі, і лише справа часу, коли ними скористаються. Саме тому варто заздалегідь подбати про захист приватної інформації, аби навіть у випадку втрати пристрою ніхто не зміг прочитати ваші повідомлення.

Також ми писали, що останнім часом українці дедалі частіше отримують дзвінки з невідомих номерів, під час яких у слухавці — повна тиша, після чого з'єднання переривається. Не всі знають, що насправді стоїть за такими "німих" викликами та чому на них краще не відповідати.