Опасные Android-приложения — 4 признака того, что за вами следят

Рука подбрасывает смартфон с Android. Фото: Unsplash

Неожиданный разряд батареи или резкий скачок потребления мобильных данных — это не всегда случайный сбой. Часто такие симптомы свидетельствуют, что безобидное, на первый взгляд, приложение бесшумно собирает информацию о вашем местонахождении, привычках и другой частной деятельности.

О четырех признаках этого пишет MakeUseOf.

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Самым очевидным сигналом риска являются чрезмерные разрешения. Если простая "фонарик"-утилита при установке просит доступ к контактам, микрофону или геолокации, это тревожный звоночек: зачем ей знать, с кем вы общаетесь или где находитесь? Просмотрите перечень прав, которые предоставлены уже установленным программам, и уберите все лишнее — особенно доступ к местоположению, микрофону или фоновым данным.

Еще один характерный признак — батарея разряжается значительно быстрее, чем раньше, даже если вы не играете и не снимаете видео. Приложения, которые постоянно пингуют GPS, синхронизируются с серверами или даже записывают звуковые фрагменты, способны истощать аккумулятор уже к полудню. Откройте статистику потребления энергии и обратите внимание на малоизвестные приложения в верхней части списка. Отключение их фоновой активности часто возвращает привычное время работы.

Иконка геолокации, возникающая без всякой очевидной причины, также говорит сама за себя: какая-то программа только что обратилась к GPS-модулю. Даже службы погоды или доставки не должны делать этого, когда вы их не используете. Пересмотрите настройки доступа к местоположению и оставьте выбор "Только во время использования", а ненужным приложениям вообще запретите доступ к координатам.

Наконец, неконтролируемая утечка мобильного трафика без серьезных загрузок или потокового видео — красноречивое свидетельство того, что определенное приложение в фоне отправляет данные на удаленные серверы. Если обычный калькулятор вдруг "съедает" сотни мегабайт, ограничьте его работу в фоновом режиме или замените на более "честный" аналог.

Ваш смартфон не должен превращаться в наблюдательную камеру. Регулярно проверяйте разрешения, следите за активностью батареи и трафика, а главное — удаляйте приложения, в добропорядочности которых сомневаетесь. Несколько минут внимания к настройкам помогут сохранить конфиденциальность и одновременно продлить время работы устройства.

Напомним, смартфон, попавший в руки злоумышленника, подобен открытому кошельку, оставленному в толпе: все личные данные в открытом доступе, и лишь дело времени, когда ими воспользуются. Именно поэтому стоит заранее позаботиться о защите частной информации, чтобы даже в случае потери устройства никто не смог прочитать ваши сообщения.

Также мы писали, что в последнее время украинцы все чаще получают звонки с неизвестных номеров, во время которых в трубке — полная тишина, после чего соединение прерывается. Не все знают, что на самом деле стоит за такими "немыми" вызовами и почему на них лучше не отвечать.