Обвал ринку скінів CS2 — ножі та рукавиці впали на 55-60% після оновлення Valve

Valve додала в CS2 можливість "скрафтити" ніж або рукавиці з предметів якості "Тайне". На тлі цього ціни на косметичні предмети, насамперед ножі та рукавиці, різко пішли вниз.

Як обвалився ринок скінів у Counter-Strike 2

В CS2 вийшло оновлення, яке дозволяє створювати скіни для ножів і рукавиць через обмін предметів якості "Тайне". На цьому тлі косметичні предмети в грі — особливо ножі та рукавиці — різко подешевшали. За статистикою від Pricempire, за перші 4 години після оновлення ринок скінів просів на 700 млн доларів.

Обвал цін на скіни ножів на ринку CS2. Фото: Pricempire

Зараз ціни на окремі ножі впали на 55-60%.

Водночас лише п'ять днів тому ринок скінів встановив історичний максимум — оцінку близько 6 млрд доларів. Цей рубіж фіксували аналітики Pricempire.

Valve розширила функціонал Trade Up Contract: тепер 5 предметів якості Covert можна обміняти на ніж або рукавиці (для StatTrak™ діє обмін на StatTrak™ ніж із колекції одного з наданих предметів). Разом із цим у гру офіційно повернули режим Retakes і виправили низку технічних помилок.

Механіка обміну до рівня ножів та рукавиць різко знижує "дефіцитність" топових предметів і здатна перерозподілити попит: "тайні" скіни стають ціннішими як вхід для контрактів, тоді як преміумпозиції втрачають у вартості.

Нагадаємо, український кіберспортсмен в CS2 Олександр "s1mple" Костилєв завершив майже десятирічну історію виступів за Natus Vincere (NaVi). Його вихід із клубу став однією з найгучніших подій у світі кіберспорту цього року.

Також ми писали, що за останні кілька років віртуальні предмети з ігор, особливо зі шутера Counter-Strike 2 (CS2), перетворилися на справжній інвестиційний актив. Найбільшу цінність мають скіни — унікальні візуальні оформлення зброї, які не впливають на ігровий процес, але можуть коштувати тисячі доларів.