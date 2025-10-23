Обвал рынка скинов CS2 — ножи и перчатки упали на 55-60% после обновления Valve

Кадр из компьютерной игры Counter-Strike 2. Фото: кадр из видео/YouTube

Valve добавила в CS2 возможность "скрафтить" нож или перчатки из предметов качества "Тайное". На фоне этого цены на косметические предметы, прежде всего ножи и перчатки, резко пошли вниз.

Как обвалился рынок скинов в Counter-Strike 2

В CS2 вышло обновление, которое позволяет создавать скины для ножей и перчаток через обмен предметов качества "Тайное". На этом фоне косметические предметы в игре — особенно ножи и перчатки — резко подешевели. По статистике от Pricempire, за первые 4 часа после обновления рынок скинов просел на 700 млн долларов.

Обвал цен на скины ножей на рынке CS2. Фото: Pricempire

Сейчас цены на отдельные ножи упали на 55-60%.

В то же время всего пять дней назад рынок скинов установил исторический максимум — оценку около 6 млрд долларов. Этот рубеж фиксировали аналитики Pricempire.

Valve расширила функционал Trade Up Contract: теперь 5 предметов качества Covert можно обменять на нож или перчатки (для StatTrak™ действует обмен на StatTrak™ нож из коллекции одного из предоставленных предметов). Вместе с этим в игру официально вернули режим Retakes и исправили ряд технических ошибок.

Механика обмена до уровня ножей и перчаток резко снижает "дефицитность" топовых предметов и способна перераспределить спрос: "тайные" скины становятся более ценными как вход для контрактов, тогда как премиум-позиции теряют в стоимости.

